Krasobruslař Michal Březina udržel na MS osmé místo. Titul obhájil Američan Nathan Chen

Krasobruslař Michal Březina obsadil na mistrovství světa v Japonsku osmé místo, na kterém figuroval už po krátkém programu. Osmadvacetiletý český reprezentant tak zaznamenal nejlepší výsledek od roku 2012, kdy skončil šestý. Suverénně zvítězil devatenáctiletý obhájce titulu Nathan Chen z USA. Přes hranici 300 bodů se dostal i domácí Juzuru Hanju. Bronz získal další Američan Vincent Zhou. Saitama/Japonsko 15:20 23. března 2019

Po povedeném krátkém programu figuroval Březina v Saitamě na osmém místě a útočil na vylepšení loňské desáté pozice. Vyšla mu i volná jízda, za kterou dostal nejvíce bodů v životě. Ziskem 167,32 bodu překonal své dosavadní maximum z prosincového finále Grand Prix ve Vancouveru a v elitní desítce se udržel. Z Evropanů byl třetí.

Český krasobruslař začal čtverným salchowem v kombinaci s dvojitým toeloopem a pokračoval dalšími šesti trojitými skoky, z nichž se mu nevydařil pouze flip. „Cítil jsem se výborně, jen škoda té hloupé chyby ke konci jízdy. Ale na závěr sezony skvělá soutěž, dvoje ovace vestoje, to bylo opravdu úžasné,“ řekl Březina, který nadchl obecenstvo i piruetami a dalšími prvky na proslulou rockovou skladbu Thunderstruck od AC/DC.

Souboj o prvenství se zúžil na dvojici Chen - Hanju. Jako první z nich přijel na led dvojnásobný olympijský vítěz Hanju, který se vrátil po listopadovém zranění kotníku. Předvedl tři čtverné skoky, toeloop dokonce v sekvenci s trojitým axelem, v součtu s krátkým programem se dostal přes 300 bodů.

„Asi se spousta lidí bála, jak po těch nezdarech v tréninku dopadne můj čtverný rittberger, ale nějak jsem ho ustál. Byla tam pak jedna chyba, ale jinak jsem rád, co jsem na mistrovství světa dokázal předvést, i když jsem nevyhrál,“ řekl Hanju na webu šampionátu.

Bezchybný Chen

Diváci po jeho jízdě napjatě čekali, jak odpoví Chen. Devatenáctiletý Američan si v krátkém programu i díky chybám soupeřů vybudoval více než desetibodový náskok a volnou jízdou nenechal nikoho na pochybách, komu v současnosti patří krasobruslařský trůn.

Za bezchybný výkon s čtyřmi čtvernými skoky dostal ještě o deset bodů víc než Hanju, který k dvěma titulům přidal třetí stříbro. „Nebyla to snadná pozice, protože Juzu přede mnou zvedl diváky ze sedadel a laťka byla hodně vysoko. Musel jsem předvést to nejlepší a jsem moc rád, že mi to stejně jako v krátkém programu vyšlo,“ prohlásil Chen.

Až za Březinu klesl Američan Jason Brown, který byl po krátkém programu druhý. Bronz s bezmála dvacetibodovým odstupem za druhým místem získal osmnáctiletý Zhou, loni na MS až čtrnáctý. Na čtvrtou pozici odsunul stříbrného olympijského medailistu Šomu Una, který upadl při čtverném salchowu i flipu.