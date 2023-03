Elitní desítka v konečném pořadí mě motivuje a drží v koncentraci, říká po sprintu Krčmář

Pomalejší, ale přesná střelba zajistila českému biatlonistovi Michalovi Krčmářovi desáté místo ve sprintu v Oslu. Stále tak živí naději na možnost proklouznout mezi elitní desítku i v konečném pořadí Světového poháru. Jak dobije baterky před závěrečnými závody letošní sezony, prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Oslo 19:00 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář na střelnici při sprintu v Oslu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Michale, převládá spokojenost s desátým místem po sprintu?

Desátý, jo? To mě trochu mrzí, že mě Nawrath porazil. Nejsem úplně nadšený, ale šlo o další kvalitní závod.

Sestřelil jste všechny terče, ale v dost opatrném rytmu. I trenér Michal Málek před startem říkal, že jste avizoval, že si to chcete dnes hodně hlídat. Takové bylo vaše nastavení?

Tělo a hlava je unavenější, tak mi přijde, že podvědomě zpomaluji. Nejsem schopný úkony a pohyby dělat na střelnici tak rychle a z toho pramenila pomalejší střelba. Rány jsem musel odkládat, nebylo to úplně v rytmu, ale když to dopadne nula nula, tak se to dá vzít.

V letošní sezoně se jedná o váš třiatřicátý závod na okruhu. Jak dobíjíte baterky?

Snažím se ve volných chvílích nemyslet na biatlon a házet to trochu za hlavu. Tělo je unavené, ale to má každý. Těžší je to psychicky, ten koloběh, jak se člověk připravuje a koncentruje na závod, tak už cítím, jak je to hodně unavené. Okamžitě jak odejdu ze závodiště, tak se snažím vypínat a myslet na něco jiného.

Říkáte si, už jen dvakrát, nebo ještě dvakrát?

Nepřemýšlel jsem nad tím, ale spíše zaznívá už. Ne z hlediska, že bych se modlil za konec sezony, ale spíš už jen dvakrát se koncetruj, to už dáš, na to máš. Spíš si to říkám motivačně než sklesle.

Na desátou pozici si můžete myslet i v konečném hodnocení Světového poháru. Oproti Italovi Giacomelovi ve sprintu něco získáte, naopak na Fillona Mailleta ztratíte. Berete konečnou elitní desítku, ve které jste nikdy nebyl, jako cíl do zbývajících závodů?

Určitě. Je to jeden z hlavních cílů, který mě udržuje v koncentraci a motivaci, abych tady předvedl to nejlepší. Chci se o tu desítku porvat, ještě tam je i devátý Fabien Claude, který je trochu odskočený, ale není to nereálné. Pět kluků bojujeme od devátého do třináctého místa a dnešek ukázal, že to bude souboj až do neděle.

