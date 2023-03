S výkonem jsem spokojený a těším se na sobotu. Bude to kotel, říká po třináctém místě ve sprintu Krčmář

Michal Krčmář udělal v úvodním závodě Světového poháru v Novém Městě na Moravě jednu chybu při střelbě vleže a ve sprintu obsadil třinácté místo. Krátce po doběhu v cíli hodnotil svůj výkon a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, jak se těší na sobotní stíhací závod. Nové Město na Moravě 19:41 2. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář na trati v Novém Městě na Moravě | Zdroj: Český biatlon - Jaroslav Svoboda

Michale, říkal jste, že ze sebe v závodě vymáčknete vše, co půjde. Nechal jste tam dnes všechno?

Určitě nechal, fanoušci byli famózní, což mě dobilo energií. Malá chybička na ležce přišla, ale to se občas stane. Jinak si myslím, že to byl z mé strany povedený závod.

Vzhledem k počasí se neočekávalo, že se na střelnici bude chybovat, ale nakonec tomu bylo jinak...

Ve finále, když je dobré počasí, tak to může někdo podcenit a hraje roli i únava. Trať tady není jednoduchá, dlouhé sjezdy, kde tuhnou nohy a může se to projevit na střelbě. Nesmí se to podcenit.

V cíli ztráta minuty a čtyřiceti šesti vteřin na vítězného Johannese Thingnese Bö. Je to hodně?

Na první místo to je určitě hodně, ale co jsem koukal, tak je to třicet vteřin na třetí místo. Znamená to určitě otevřený závod směrem ke stíhačce. Koukám na to pozitivně a těším se na sobotu.

S umístěním v druhé desítce panuje spokojenost?

Nechal jsem tam všechno a předvedl i kvalitní výkon na střelnici. Jedná rána šla mimo, ale to občas vyskočí, ať dělá člověk cokoliv. Jsem spokojený.

Za námi bouří Vysočina Arena, jak je to příjemné?

Je to famózní. Moc jsem se těšil a o to víc se těším na sobotu. Bude to obrovský kotel.