Originální cesta Otcovské k biatlonu. ‚Běžky jsem dřív nesnášela, pak jsme s tátou založili klub,‘ přiznává

Při posledním mistrovství světa v Novém Městě na Moravě před jedenácti lety ještě o biatlonu nevěděla prakticky nic, teď je členkou reprezentačního týmu. Kristýna Otcovská sice zatím do žádného závodu na Vysočině nezasáhla, ale připravuje se v areálu tak, aby byla kdykoli schopná vyrazit na trať s absolutní světovou elitou. Nové Město na Moravě 16:02 12. února 2024

„Pojedu, jen když nějaká z holek nebude moct závodit, takže vlastně bude dobré, když nepojedu,“ usmívá se 23letá Kristýna Otcovská.

Poslechněte si rozhovor s Kristýnou Otcovskou

Ta si užívá atmosféru novoměstského šampionátu jako pátá reprezentační biatlonistka, která v případě problémů jedné z čtveřice Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová může naskočit do závodu z pozice náhradnice.

Otcovská nevyrostla v žádné biatlonově známé oblasti, ale prakticky ve vlastním klubu v Litvínově.

„My jsme ho založili s tátou, protože nás biatlon zaujal. Řekla jsem si, že bych ho chtěla dělat, a táta mi s tím pomohl. Založil klub a několik let mě trénoval,“ vysvětluje pro Radiožurnál Sport.

„Pamatuju si přesně ten okamžik. Byla olympiáda v Soči, takže rok 2014. Seděla jsem u televize, zrovna tam jela Gabriela Soukalová a říkala jsem si, že bych to chtěla dělat, protože mi to přišlo dobrý. Táta mi řekl, že založíme klub, a po pár letech jsme ho založili.“

Biatlon zvítězil nad florbalem

Klub založila Otcovská s tátou konkrétně v roce 2017. V té době ale byla nadějnou florbalistkou, když rok poté ještě přivezla bronz z juniorského světového šampionátu právě v tomto kolektivním sportu. Pak ale zvítězil biatlon.

„Já jsem běžkovala od mala, ale nesnášela jsem to. O biatlonu jsem asi před olympiádou ani neslyšela. Ani jsem neuvažovala, že bych někdy dělala něco společného s běžkami, protože jsem to fakt nesnášela,“ přiznává Otcovská. To se ale změnilo.

„Byla to strašná dřina. Když nemáte fyzičku, nemáte techniku a špatné lyže, tak to není nic příjemného. Vůbec mi to nejelo. Na kole vám to jede aspoň z kopce, ale tady mi to nejezdilo ani z kopce,“ doplňuje Kristýna Otcovská.

Teď na běžkách tráví skoro každý den v pozici páté biatlonistky na mistrovství světa, kde čeká na případnou šanci ukázat se před bouřlivým domácím publikem, přestože ještě nemá ani jeden start v závodě Světového poháru.