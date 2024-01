Krůček po krůčku si zase zvykám na tratě, abych si víc věřila, přiznává Ledecká po 24. místě ve sjezdu

Ester Ledecká se v lyžařských závodech Světového poháru zatím nedokázala vrátit do formy, kterou měla před roční pauzou. V sobotu dokončila sjezd v Rakousku na 24. místě, na vítězku ztratila skoro dvě a půl sekundy. Ledecké návrat mezi úplnou elitu zatím trvá, o čemž mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Zauchensee (Rakousko) 16:05 13. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká při sjezdu v Zauchensee | Zdroj: Profimedia

Ester, jak hodnotíte výkon ve sjezdu?

Oproti tréninku jsem určitě nějaké věci opravila. Tentokrát jsem alespoň neminula bránu, jezdím, jak můžu a toto je zatím maximum, na co aktuálně mám. Potřebuji se vyjezdit.

Jste z výsledku zklamaná?

Z výsledku zklamaná nejsem, ale abych si to víc užila, tak bych potřebovala víc sebevědomí. To u mě nejde nijak, než abych se vyjezdila. Musím o trati začít přemýšlet jinak a jet agresivněji. Tělo na krizové situace reaguje jinak, aktuálně tomu tolik nevěřím. Pokud ale budu jezdit ty Světové poháry a těžké kopce, tak lepší výsledek dřív nebo později přijde.

Musíte pracovat se sebevědomím tak, že se dostanete do módu, kdy si hodně věříte?

Mám to nastavené tak, že pokud mám za sebou víc tréninků, tak jsem jistější. Je to asi přirozené, i když někdo to umí v hlavě ošálit i přes méně tréninků a řekne si, že je skvělá lyžařka a napálí to tam. To jsem nikdy neuměla. Potřebuji mít tréninky, abych věděla, co dělám, a mohla do toho dupat.

Před vaším startem na trati upadla závodnice Norka Kajsa Vickhoff Lieová, jaké jste o tom měla informace?

Slyšela jsem, že někdo vyhodil bránu, což mi řekli trenéři. Věděla jsem, že někdo asi spadl, ale nechtěli mi to říct. Bylo jasné, když to trvalo tak dlouho, že to asi nebude jen vyhozená brána. Je nepříjemné, že tam stojíte v kombinéze a už se nestačíte pořádně obléct. Pořád čekáte, zda pojedete nebo ne. Měla jsem napůl rozepnuté přezkáče a je vám zima. To k našemu sportu ale patří.

Není pro vás nyní příjemnější super-G, kde nepřichází ta rozhodnutí v nejvyšších rychlostech?

Asi bych se v tuhle chvíli měla dát na obří slalom nebo slalom. Super-G je sice pomalejší, ale nemáte tam tréninkovou jízdu. Když trať nějak postaví, tak jedete rovnou na ostro. Uvidíme, jak to bude vypadat v neděli, znovu se do toho budu snažit dát maximum. Snažím se krůček po krůčku zvykat na tratě, abych si víc věřila a víc si to užívala.

Triumph for Sofia Goggia! She celebrates her first Downhill victory of the season, her 18th in the World Cup, and 24th overall. Stephanie Venier secures second place, with Mirjam Puchner and Nicol Delago sharing the third spot. ⛷️#fisalpine #ski #wintersport pic.twitter.com/AVF6DEHgm7 — FIS Alpine (@fisalpine) January 13, 2024