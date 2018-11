Lyžař Krýzl se vrací po zranění kolene k závodění, s přípravou mu pomáhal i tým Ledecké

Světový pohár alpských lyžařů začne kvůli nedostatku sněhu až teď. Ve finském Levi ho je za polárním kruhem dost, a tak se tam vydal i Kryštof Krýzl. Nejlepší český slalomář posledních let se ve 32 letech vrací po zranění kolena, které mu minulou zimu nedovolilo jet na olympijské hry. Praha 9:28 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kryštof Krýzl na trati v Santa Caterině | Foto: Reuters

„Teď jsem na tom líp, než jsem si myslel, že budu. Původní předpoklad byl, že začnu závodit někdy v lednu. To zranění kolene bylo docela vážný,“ popisuje Radiožurnálu Kryštof Krýzl.

Přetržený vaz a poraněný meniskus se ale zhojili tak rychle, že teď má ze sebe Kryštof Krýzl dobrý pocit.

„V Levi nevím, jestli se mi podaří dostat do té doby do nějaké top formy. Směřuju to hlavně k mistrovství světa v únoru, ale závodní praxi člověk mít musí,“ uvědomuje si český lyžař.

S formou mu hodně pomohlo zářijové jihoamerické soustředění, na kterém využíval pomoci Ester Ledecké. S ní totiž přijel početný tým, který radil i jemu.

„Využíval jsem servis Ester. Pomáhal mi Tomáš Bank i Ondra. Bylo to super. Myslím, že jsme si sedli, že to fungovalo. Ester je hodně inspirující, takže ten měsíc byl pro mě opravdu přínosný,“ těší Krýzla.

A tak může mít Kryštof Krýzl velkou představivost v tom, co by všechno chtěl ještě dokázat. Ví, že ve 32 letech si už nemůže dovolit slabší sezónu, a že by chtěl kariéru ukončit na příštích olympijských hrách.

„Určitě bych se chtěl vrátit silnější, než jsem byl před zraněním. Věřím tomu, že je to v mých silách a že tým, který mám okolo sebe, mi k tomu dopomůže,“ plánuje muž, který v neděli v Levi začne tuto sezónu.