Kvalifikace je těžší než samotný olympijský závod, říká Sáblíková. V Norsku potřebuje být v šestce

„Myslím, že na olympijských hrách budou startovat na individuálních tratích čtyři závodníci. Tři děvčata a jeden chlapec,“ nechal se slyšet pro Radiožurnál před startem olympijské sezony trenér Petr Novák. Tím chlapcem myslel Sebastiana Druszkiewicze a děvčaty Martinu Sáblíkoovou, Nikolu Zdráhalovou a Karolínu Erbanovou.

Jenže hned první závod v nizozemském Heerenveenu ukázal, že kvalifikovat se na Hry nebude vůbec jednoduché. „Dostat se tam je pomalu horší než olympijský start. Na tři kilometry mezi 24 nejrychlejších a na ostatních tratích mezi 32 je strašně malý počet,“ uvědomovala si Martina Sáblíková.

Ta v Heerenveenu i přes bolesti zad a nastupující virózu do tohoto počtu prošla, ale za svými standardními výkony výrazně zaostala. V norském Stavangeru se představí až v sobotním závodu na 1500 metrů a hlavně v nedělním souboji na pětikilometrové trati. Otázkou je, zda bude zdravotně natolik v pořádku, aby dokázala konkurovat nejlepším.

Především ale potřebuje zajet tak, aby skončila do šestého místa, což by jí zajistilo přímý postup do Pchjongčchangu bez ohledu na další výsledky Světového poháru v sezoně. V pátek ještě bude nabírat síly a fandit dalším českým závodnicím, které se představí na sprinterských tratích.