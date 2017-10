Kvůli vyznamenání měnila plán přípravy. Těším se, říká Martina Sáblíková

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes na Pražském hradě předá u příležitosti oslav 99 let od Vzniku Československa státní vyznamenání. Seznam vyznamenaných nebyl sice ještě zveřejněn, ale několik jmen je dopředu známých, například Martina Sáblíková. Praha 8:11 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková při autogramiádě sportovců cyklu Olympijský rok | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Na olympijských hrách v Soči si Martina Sáblíková dojela pro svou už třetí zlatou a celkově pátou olympijskou medaili. Světový pohár vyhrála už osmnáctkrát a je historicky nejúspěšnější rychlobruslařkou historie.

„Státní vyznamenání? Co na to můžu říct? Je to asi největší vyznamenání v České republice, takže se určitě těším,“ řekla Radiožurnálu Martina Sáblíková.

Rychlobruslařka je 25 sportovcem, který si od roku 1995 dojde pro státní vyznamenání. Před ní si ho z rukou prezidenta převzali manželé Zátopkovi, Čáslavská, Jágr, Nedvěd, Masopust, Špotáková, Železný a další významné osobnosti českého sportu.

I proto upravila Martina Sáblíková program přípravy před sezonou, aby mohl na Pražský hrad dnes večer přijít. A přesto, že velmi nerada nosí večerní šaty, tentokrát udělá výjimku.

„Měla bych mít večerní šaty. Uvidíme, jak mi budou sedět. Když mi sedět nebudou, půjdu v kalhotovém kostýmu, ale doufám, že budou tmavé,“ říká Martina Sáblíková, od večera první protagonistka projektu Radiožurnálu Olympijský rok, která bude držitelkou státního vyznamenání.

Večerní předávánívyznamenání bude letos sledovat 800 hostů, tedy o 120 více než loni. Více by mělo být i vyznamenaných. Kromě Martiny Sáblíkové by mezi vyznamenanými neměl chybět ani písničkář Jaromír Nohavica.