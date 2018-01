Lanovka ověnčená hned třemi světovými rekordy vede na nejvyšší německou horu Zugspitze

Do lanovky nastupuje asi sedmdesát lidí a jeden pes.

Rekord první: nejvyšší místo, ve kterém se lanovka ocitne – sloup má 127 metrů a lanovka se pořádně zhoupne.

„Mně to nevadí, já s tím problém nemám,“ říká při jízdě klidný český turista.

Jiná dáma říká, že má sto chutí vystoupit. Další zase, že si myslela, že se bude bát jediná, ale je trochu ráda, že posléze se už báli všichni. V momentě, kdy se lanovka při průjezdu okolo sloupu zhoupne, máte totiž pocit, jako kdybyste padali dolů.

Muž v černé bundě s nápisem „Zugspitze“ na zádech ovládá, nebo spíše hlídá, lanovku a během cesty mi vysvětluje, co jednotlivé informace na displeji znamenají:

Napětí, rychlost větru, rychlost lanovky, dále vzdálenost, kterou jsme ujeli, a vidím i to, jak moc se kabina houpe do stran, když fouká silný vítr.

Rekord druhý: nejdelší úsek mezi dvěma body, který činí přes tři kilometry.

Rekord třetí: překonáváme nejvyšší přetížení lanovek na světě, skoro dva tisíce metrů.

Jsme v cíli. Lyžaři a snowboardisté mají smůlu, protože sjezdovky jsou zavřené, hustě sněží a fouká vítr. Takže hlavním lákadlem je restaurace, kromě té ještě terasa, ze které má být vidět do okolí. Ale protože hustě sněží, tím jediným, co můžeme vidět, je cedule, na které je popsáno, co bych viděl, kdyby bylo lepší počasí.