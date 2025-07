‚Lauru budu vždy nosit ve svém srdci.‘ Pro Soukalovou byla Dahlmeierová soupeřka, ale i kamarádka

Smrt Laury Dahlmeierové v horách, které milovala, zasáhla i Gabrielu Soukalovou. Označila ji nejen za soupeřku ze závodního okruhu, ale také za úžasnou a fenomenální biatlonistku a skvělou kamarádku. Obě sváděly velké bitvy, dosáhly na medaile z mistrovství světa i ve Světovém poháru. Soukalová na jednatřicetiletou Němku vzpomínala na sociálních sítích. Praha 19:02 30. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Soukalová a za ní Laura Dahlmeierová na závodě Světového poháru v roce 2016 | Foto: DPA | Zdroj: ČTK

„Nepíše se mi to vůbec lehce. Je to obrovský šok. V takové chvíli si člověk uvědomí, jak je malý na to, aby ovlivnil určité věci a mohl jakkoliv pomoct. Život občas pořádně bolí, je nemilosrdný,“ uvedla Soukalová, jež vyhrála křišťálový glóbus za celkový triumf ve Světovém poháru v roce 2016, o rok dříve než Dahlmeierová.

Obě s biatlonem skončily v roce 2019. Hvězdná německá závodnice se loučila v 25 letech, Soukalové bylo tehdy o čtyři roky více. O dva roky dříve na mistrovství světa v Hochfilzenu jí česká biatlonistka jako jediná sebrala zlato, před Dahlmeierovou vyhrála sprint.

Pak ještě svedly hodně soubojů na trati. V úterý se Dahlmeierová zřítila při horolezecké expedici v Pákistánu, svou roli sehrál sesuv kamení. Ve středu ji její tým prohlásil za mrtvou.

„Lauru budu vždy nosit ve svém srdci samozřejmě nejenom jako svou soupeřku ze závodního okruhu, úžasnou a fenomenální biatlonistku, ale hlavně skvělou bytost, kamarádku, kterou jsem měla a vždy budu mít moc ráda. Nikdy nezapomenu na její úsměv, kterým dokázala i v těžkých chvílích zlepšit náladu. Zapsala se do srdcí lidí, fanoušků nejenom díky úžasným výsledkům, ale také díky tomu, že se nebála být svá, osobitá, výjimečná,“ vzpomínala Soukalová.

Nikdy nezapomene na její respekt, pokoru a podporu. „Její život byl jednou velkou inspirací pro mnoho lidí včetně mě. Vždy věděla, co chce a proč je tady. Drahá Lauro, nikdy na Tebe nezapomenu,“ dodala.