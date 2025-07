Dahlmeierová expedici v Pákistánu nepřežila. Úmrtí olympijské vítězky v biatlonu potvrdil její tým

„Záchranná akce byla neúspěšná a byla večer 29. července ukončena,“ uvedl management v prohlášení. „Byla výslovná a podpisem stvrzená vůle Laury Dahlmeierové, aby nikdo v případě, jako je tento, neriskoval pro její záchranu život. Jejím přáním bylo, aby bylo její tělo ponecháno na hoře,“ dodal manažerský tým s tím, že o respektování poslední vůle Dahlmeierové požádala i rodina.

Dahlmeierová získala dvě zlaté medaile na hrách v Pchjongčchangu 2018, byla také sedminásobnou mistryní světa a celkovou vítězkou Světového poháru ze sezony 2016/17.

S biatlonem skončila v roce 2019 v pouhých 25 letech. Od té doby se věnovala nejrůznějším sportům včetně vysokohorských expedic a loni například v rekordním čase zdolala himálajský vrchol Ama Dablam.

Osudným se Dahlmeierové stal výstup na více než šestitisícový Laila Peak, na který lezla s kolegyní. Té se po sesuvu kamení podařilo v úterý i s pomocí záchranářů sestoupit do základního tábora, po bývalé biatlonistce, o níž se předpokládalo, že je minimálně vážně zraněná, bylo vyhlášeno pátrání.

Akci komplikovaly složité povětrnostní podmínky kolem hory, kde panovala špatná viditelnost a déšť.

V úterý pátrací vrtulník přes místo neštěstí přeletěl a záchranáři uvedli, že neobjevili žádné známky života. Ve středu už helikoptéra kvůli špatnému počasí nevzlétla a pátrání po Dahlemeirové mělo pokračovat pozemní cestou.

„Na základě zjištění z přeletu vrtulníku a svědectví její partnerky o vážností jejího zranění se dá předpokládat, že Laura Dahlmeierová zemřela okamžitě,“ uvedl manažerský tým.

„Vyzvednutí jejího těla by bylo v náročných podmínkách se sesuvem kamení a změnami počasí na Laila Peaku příliš riskantní a tedy i neuskutečnitelné.“

Soukalová ještě předtím, než byla Dahlmeierová prohlášena za mrtvou, poslala své někdejší sportovní rivalce povzbuzující vzkaz na sociálních sítích.

„Milá Lauro, moc na tebe myslím. Jsi ta největší bojovnice, kterou jsem mohla poznat. Lidičky, prosím, myslete na ni,“ napsala mistryně světa a olympijská medailistka v úterý večer.

German Olympic biathlon champion Laura Dahlmeier has tragically passed away in a climbing accident in Pakistan's Karakoram Mountains, her management team told the German Press Agency (dpa).



The 31-year-old was struck by falling rocks on Monday at Laila Peak, at an altitude of… pic.twitter.com/l3yVXHWnOp