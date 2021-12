Nemám žádný zázračný recept, je to výsledek dlouhodobé práce, říká o formě Jislové trenér Gjelland

Za třetinu sezony nasbírala Jessica Jislová už skoro stejně bodů jako za všechny předchozí zimy dohromady. A teď poprvé stála na rozšířeném pódiu pro šest nejlepších biatlonistek některého závodu.

„Pro mě je moje jméno mezi nejlepšími také dost nové. Jsem hrozně ráda, že se to takhle povedlo. Abych udržela formu, tak budu v tréninku nadále dělat to, co mi Egil řekne, protože to očividně funguje,“ prozradila Jislová Radiožurnálu zdánlivě jednoduchý recept na výbornou formu z posledních závodů.

Norský trenér ženské reprezentace Egil Gjelland má pro svou svěřenkyni jen slova chvály.

„Ne, nemám žádný zázračný recept. Je to dlouhodobá práce, pracujeme spolu nějaké tři čtyři roky a už od léta vidím velké zlepšení. Myslím si, že tohle je teprve začátek toho, čeho je schopná. Teď je ale hodně unavená, takže si musí hlavně odpočinout a po Vánocích trochu potrénujeme před Oberhofem,“ uvedl Gjelland.

V Oberhofu bude Světový pohár pokračovat od 6. ledna. Teď začíná biatlonistům vánoční přestávka.