Ledecká bude příští rok závodit jen na jednom MS, snowboardový a lyžařský šampionát se kryjí

Na olympijských hrách získala Ester Ledecká zlatou medaili na snowboardu i na lyžích - na mistrovství světa v příštím roce ale tenhle úspěch nezopakuje. I když Ledecká ohromila i zástupce Mezinárodní lyžařské federace, ti o přesunu dvou kryjících se šampionátů neuvažují. Dvojnásobná zlatá medailistka Ester Ledecká | Zdroj: ČTK

Bývalý norský sjezdař Atle Skaardal je teď šéfem ženské série závodů Světového poháru alpských lyžařů. I když o světovém šampionátu nerozhoduje, do útrob Mezinárodní lyžařské federace vidí velmi dobře a má jasný názor na to, jestli by kvůli Ledecké mohl být buď snowboardistický, nebo lyžařský šampionát trochu posunut.

„Jsou to velké události s obrovskou koordinací, investicemi a plánováním. Z mého pohledu je to naprosto nulová šance," říká Skaardal.

Rychlostní disciplíny se na světovém šampionátu lyžařů pojedou příští únor ve stejném týdnu, jako ty paralelní na snowboardu. A zatímco jedno mistrovství je ve švédském Aare, druhé v americkém Park City.

„Možná třeba s nějakým speciálním převozem by to šlo. Ale tohle je opravdu nemožné, aby se šampionát přesunul kvůli tomu, aby pomohl jednomu závodníkovi," přípomíná Skaardal jakkoliv české sportovkyni fandí, aby to zvládla.

Ale David Trávníček z agentury SportInvest, která Ledeckou zastupuje, tuší, že to je nemožné.

„Osobně jsem se bavil s lidmi z Mezinárodní lyžařská federace, že i oni sami považují Ester za ten nejlepší a největší příběh alpského lyžování a že je nešťastné, že ta dvě mistrovství jdou proti sobě, navíc na různých kontinentech, takže je nereálný i nějaký přelet. Bohužel, je to zase otázka rozhodnutí, co bude v té sezoně důležitější. Mám pocit, že zatím by v těch diskuzích mohlo vítězit mistrovství v alpských disciplínách,“ naznačuje Trávníček, že Ledecká spíše zamíří do Švédska.