Ledecká chce soupeřit v obřím slalomu na mistrovství světa. ‚Zkusím si to místo vyjet,‘ říká česká lyžařka

Svaz lyžařů nominoval Ester Ledeckou na čtyři disciplíny únorového mistrovství světa v Rakousku. Ve vysílání Radiožurnálu Sport to potvrdil sportovní ředitel českých lyžařů Jan Fiedler s tím, že trojnásobná olympijská vítězka určitě pojede sjezd a super-G. Její start v týmové kombinaci a obřím slalomu je zatím otevřený. Praha 19:04 13. ledna 2025

„Start v obřím slalomu závisí především na tom, jestli bude mít Ester (Ledecká) v době mistrovství světa na svém kontě více než 500 bodů v takzvané World cup start list, což by jí zaručilo startovní číslo hned za první třicítkou,“ popsal ve vysílání Radiožurnálu Sport sportovní ředitel českých lyžařů Jan Fiedler, co potřebuje Ledecká k tomu, aby se mohla představit v obřím slalomu mistrovství světa.

Právě start v téhle disciplíně na světovém šampionátu Ledeckou láká: „I v trénincích jezdím docela dobře. Hrozně mě to baví, tak bych si to chtěla sjet. Myslím si, že kdyby se mi podařilo sjet 500 bodů ve ‚svěťáku‘, tak by mě nasadili za třicítky a myslím, že bych ani nemusela žádné body mít. Uvidíme, jak to půjde. Teď se budu soustředit na ty závody, co mám před sebou, a zkusím si to místo vyjet.“

Ve třech Světových pohárech, kterých se trojnásobná olympijská vítězka v této sezoně zúčastnila, nasbírala zatím 173 bodů. Do mistrovství světa ji čekají ještě závody v italské Cortině d'Ampezzo a německém Garmisch-Partenkirchenu.

Pak už přijde na řadu mistrovství světa, na kterém bude startovat ve slalomu i týmové kombinaci Martina Dubovská, možná i s Ledeckou. Mezi lyžaři bude českou jedničkou Jan Zabystřan, který zažívá nejlepší ročník v kariéře a na světovém šampionátu by si taky rád vyzkoušel čtyři disciplíny.

„Určitě (pojede) ve svých hlavních disciplínách – ve sjezdu a v super-G, také v týmové kombinaci. Nabízí se nám určitá možnost, že by ho do dvojice doplnil náš legendární Kryštof Kriezel, který se na mistrovství světa chce představit v obřím slalomu. Je ve hře, že by nastoupil s Honzou Zabystřanem v této týmové kombinaci,“ vysvětlil Fielder.

„Honza chce také startovat v obřím slalomu, který sice v rámci Světového poháru nejezdí, ale hodně ho trénuje. V trénincích dosahuje velmi dobrých časů a jezdí hop na dobré úrovni,“ dodává. Světový šampionát alpských lyžařů uspořádá od 4. do 16. února rakouský Saalbach.