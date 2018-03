Ledeckou potěšila gratulace od idola a chystá se na závěr sezony. 'Budu jezdit, dokud budou závody.'

Cenných trofejí má za tuto sezónu dost, dvě zlaté olympijské medaile a malý a velký křišťálový glóbus. Jenže jednu z největších odměn dostala Ester Ledecká až teď. Není tajemstvím, že její platonickou láskou je kanadský zpěvák Bryan Adams, který jí za asistence Terezy Maxové poslal gratulaci k uplynulé sezóně. Praha 21:07 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Ester, tady je Bryan a jen jsem ti chtěl pogratulovat…,“ ozýval se v angličtině z videonahrávky hlas Bryana Adamse.

„Můj bože!“ jásala ve stejném jazyce Ester Ledecká, která kanadského rockového zpěváka a kytaristu obdivuje. Na nějaké brzké setkání to ale zatím nevypadá.

Ledecká zažila na lyžích průlomový rok. 'Hodně se toho změnilo díky Ondrovi,' říká o bratrovi Tomáš Bank. Číst článek

„On je dost nevyzpytatelný. Teď je zase na turné, potom připravuje další, takže to bude taky podle jeho programu, jak on bude mít čas. Ale my si k sobě cestu vždycky najdeme,“ vtipkovala dvojnásobná olympijská vítězka.

Se svým idolem se přitom Ester Ledecká kdysi potkala, památkou na to je podepsaná růžová kytara.

„Já na ni moc nehraju, protože se bojím, aby se náhodou nesetřel ten podpis. Plánuju, že si to nechám přelakovat, aby to tam bylo navždy a aby se to nemohlo nějak setřít nebo tak,“ popisovala Ledecká.

I na takové radosti teď má česká lyžařka a snowboardistka čas, i když hodlá pořád závodit. Před necelým týdnem odstoupila ve Švédsku kvůli bolesti zad ze superobřího slalomu, ale problémy už odeznívají, a tak chce za týden už zase trénovat a brzy nato jet závody nižší úrovně. Kdy jí tedy opravdu skončí sezóna?

'Bavilo by mě dělat všechno, ale nedá se to stihnout.' Ledecká je po olympiádě pro soupeřky postrachem Číst článek

„Vychází to většinou tak na polovinu dubna. Záleží, kdy budou jaké závody vypsané, protože já předpokládám, že do Norska ani do Číny nepojedeme. Budu prostě závodit, dokud budou závody. Tak vám to řeknu,“ usmívá se Ledecká.

„V Číně naštěstí závody nejsou,“ vstupuje do toho její trenér Tomáš Bank a dodává: „Poslední rozumné závody, a na rozum tady apeluju, jsou někdy 15. dubna ve Švýcarsku. Pak se dá samozřejmě jet ještě do Skandinávie, ale to bych asi vynechal.“

„Tos mi ale zatajil,“ dohaduje se Ledecká s trenérem Tomášem Bankem, který by místo závodů raději viděl, jak odpočívá, nebo jak zkouší nové boty, protože ty současné, ve kterých jela olympijský závod a jezdí v nich stále, jsou prasklé.

Ester Ledecká na tiskovce řekla, že až se koupí tyče, začne jezdit i slalom. Jak přestanou bolet záda, hned začne s tréninkem. pic.twitter.com/TkQwbS6iJE — ASC Dukla (@ASCDukla) 19. března 2018