Sjezd plný pádů hvězd byl bez Ledecké. Přechodila nemoc a nyní se jí to vrací, myslí si trenér Bank

Ester Ledecká nenastoupila do dnešního sjezdu Světového poháru alpských lyžařek v Cortině d'Ampezzo. Česká reprezentantka má kašel, její start v zítřejším závodě ale vyloučený není. Nejen o tom, ale také o dnešním závodě s řadou pádů velkých hvězd, mluvil trenér Tomáš Bank v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Cortina d'Ampezzo 22:22 26. ledna 2024

Pane Banku, jaký je stav Ester?

Ve středu hodně kašlala, tak jsme chtěli zareagovat zrušením tréninku, Ester ho ale nakonec dojela. Jela na půl plynu, to aby splnila podmínky a mohla jet, kdyby se její stav zlepšil. Poté jela na kontrolu do nemocnice, kde zjistili, že jí vlastně nic není. Bohužel v prosinci přechodila nemoc a vrací se to.

Vypadá to, že když nezvládla páteční sjezd, tak by Ester mohla závodit v sobotním sjezdu a popřípadě v nedělním super-G?

To vše bude záležet na tom, jestli bude mít přes noc teplotu a kašel se zklidní. Ester je motivovaná startovat a rozhodneme se ráno.

Pojďme k pátečnímu závodu, který byl nesmírně divoký. Brignoneová a Nuferová vypadly, Shiffrinová měla relativně vážný pád, Corine Suterová ve stejné místě zastavila a odvezla jí helikoptéra. Čím to, že závod byl tak zvláštní a i ty nejlepší lyžařky nedokázali trať projet?

Je to zajímavé. Trať je pořád stejná, je to jedna z nejčastěji ježděných tratí, holky ji znají perfektně. Vlny na sjezdovce jsou ale trochu větší, nevím jestli je to záměrně, nebo to vyplyne ze sněhové situace. Ve čtvrtek bylo teplo, přes noc to zmrzlo, rychlost se tak trochu zvýšila. Holky jsou často překvapeny z délky skoku a zpanikaří.

La reine Shiffrin est touchée : victime d'une chute, l'Américaine se relève après de longues minutes et semble blessée au genou gauche.



Suivez la descente de Cortina d'Ampezzo sur Eurosport #ChaletClub https://t.co/BpLHyGNC7D pic.twitter.com/K4kCcub5Mj — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 26, 2024

Hned po skoku měla problém Shiffrinová, a v polovině trati bylo místo v levotočivém oblouku, kde se závodnice dostávaly do sítí. Jak v takové situaci reagují trenéři? Závodnice s vyšším startovním číslem, například v případě Venierové k vítězství, se dokázali dostat k pódiovému umístění?

Mají výhodu v tom, že nahoře je televize, takže se tam dívají. Poté dostaly informace a věděly, co mají dělat u té kritické branky. Říkalo se, že je to brána na levé noze, ale tohle byla paradoxně na pravé brance. Viděl jsem, že Rakušanky měly za úkol jezdit po plochách a trpělivě dopadnout, což se jim vyplatilo. Jiné týmy zkoušely dávat lyže na hranu, což mohlo způsobovat také problémy. Většinu pádů ale způsobilo to, že holky prostě zpanikařily.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie): Ženy - sjezd: 1. Venierová (Rak.) 1:33,06, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,39, 3. Grenierová (Kan.), Agerová (Rak.) a Goggiaová všechny -0,71, 6. Pirovanová (obě It.) -0,91. Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 10 závodů): 1. Goggiaová 290, 2. Venierová 216, 3. Gutová-Behramiová 164, 4. Puchnerová (Rak.) 160, 5. Fluryová (Švýc.) 159, 6. Hütterová (Rak.) 157, ...29. Ledecká (ČR) 31. Průběžné pořadí SP (po 23 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1209, 2. Gutová-Behramiová 869, 3. Vlhová (SR) 802, 4. Brignoneová (It.) 787, 5. Hectorová (Švéd.) 647, 6. Goggiaová 642, ...57. Ledecká 76, 58. Dubovská 73, 106. Jelínková (obě ČR) 9.