Celou dobu jsem bojovala s nemocí, ale sezonu hodnotím úspěšně, říká po triumfu v super-G Ledecká

Ester Ledecká si spravila náladu v nepříliš povedené sezoně v lyžařském Světovém poháru. Po úvodních závodech, kdy závodila nemocná a měla průměrné výsledky, zakončila zimu výhrou v superobřím slalomu při finále Světového poháru. Navíc to dokázala na trati ve středisku Saalbach-Hintrglemm, kde se příští rok pojede mistrovství světa Rozhovor Saalbach (Rakousko) 12:55 22. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařka Ester Ledecká v cíli závodu | Foto: Alessandro Trovati | Zdroj: ČTK, Profimedia

Je to sice den dopředu, ale i tak vám přeji všechno nejlepší k narozeninám. Dala jste si krásný dárek, že?

Je to docela dobrý, takhle jsem si to představovala. Jsem hlavně ráda, že mám veškerou sílu zpátky a že můžu jezdit tak, jak jsem zvyklá a jak bych chtěla. Moc si toho zdraví vážím a musím poděkovat celému týmu, protože odvedli fantastickou práci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Ester Ledeckou po výhře v superobřím slalomu v rakouském Saalbachu

Vaše jízdy, jak už v minule v Kvitfjellu, ve Svatém Mořici nebo tady, byly úplně jiné, co se týče projevu. Je tedy vidět, že ta jistota je úplně jinde než na začátku sezony?

V to doufám, chci, abych šla jenom nahoru. Start sezony byl těžký, poprvé jsem onemocněla a přestala jsem kašlat až v Kvitfjellu. Od Crans Montany se to lepšilo, tak jsem nabírala síly a začala jsem si víc troufat. Taky jsme mohla daleko více trénovat, protože začátek sezony byl jen o tom, jestli zvládnu jednu jízdu vůbec sjet. Teď už jsem se rozjezdila. Nechci se vymlouvat, ale není jednoduché jezdit s virózou. Zase mě to konečně baví.

Triumf mezi lyžařkami po dvou letech. Ledecká ovládla poslední superobří slalom sezony v Saalbachu Číst článek

Kde byla na trati klíčová pasáž, kde jste získala ty důležité setiny, které rozhodli o tom, že jste zvítězila?

Před chvílí mi ukazovali záznam, kde jsem cítila, že jsem nejvíce získávala ve střední pasáži. Tam to byl pořádný super-G, házelo mě to zleva doprava a já se snažila jet co nejčistěji a hnát to dolů. S trenéry Franzem Gamperem a Tomášem Bankem jsme udělali skvělou prohlídku, jsem ráda, že je tu mám a že to můžeme oslavit.

Berete to tak, že závěr sezony může vynahradit výsledkově pozvolný start sezony a to, že jste závodila nemocná?

Celou dobu jsem bojovala s nemocí, ale myslím, že sezona byla úspěšná. Na snowboardu jsem vyhrála každý závod, do kterého jsem nastoupila, na lyžích jsem se dostala tam, kde jsem chtěla být. Byla to super sezona a jsem ráda, že jsem si vyzkoušela trať na mistrovství světa.

Zlatooo a finále svěťáku z říše snů!️ Ester Ledecká ovládla závěrečné super G sezóny…



Připisuje si už svůj čtvrtý triumf ve svěťáku v kariéře, druhý vítězný v super G, ve stejné disciplíně jako na olympiádě v Koreji!



Úkaz, fenomén, královna. A krásná oslava zítřejších… pic.twitter.com/GssNdlSgj7 — Český olympijský tým (@olympijskytym) March 22, 2024