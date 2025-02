Viróza, led na trati a chyby v závěru. Ledecká je přesto se sedmým místě v superobřím slalomu spokojená

Kde jste v závěru závodu ztratila těch několik setin, které rozhodly?

Upřímně, vůbec nevím. Musíme to rozebrat s celým týmem. Asi jsem tam najela trošku jako na snowboardu, takže jsem nebyla srovnaná, Od rána jsem se necítila moc dobře, takže jsem ráda, že jsem vůbec mohla závodit. Myslím, že s tím, co mám za sebou, je to dobrý výsledek.

Co máte za sebou? Váš trenér Franz Gamper zmiňoval problém se zády. Chápu, jestli se vám o tom nechce příliš mluvit.

To byla první rána, ale dala jsem se do kupy. Po tréninku jsem poté byla unavená, asi na mě leze nějaká nemoc. Poté jsem jela za německým doktorem, který se stará o jejich reprezentaci, ale já s ním spolupracuji už dlouho. To proto, abych nemusela jezdit do Čech, tak mi vždy narychlo pomůže. Dal mi vitaminy, co se s ohledem na doping můžou. Snažili jsme se tu virózu zabrzdit, doufejme, že se nám to povedlo. Ale přes noc jsem toho moc nenaspala a teď jsem taková trošku unavená, půjdu si ducnout.

Je pro vás povzbuzením to, že jste tady na téměř stejné trati jeden závod v loňském ročníku vyhrála? Tréninky jste neměla úplně výsledkově ideální, tak mohla jste se alespoň v tomto povzbudit? Až na závěr šlo vidět, že vám to na trati jde.

Letos jsou úplně jiné podmínky. Kopec je promrzlý, hodně ledovatý. Bojujeme trošku s jinými podmínkami než loni. Nevím, jestli jsem jezdec těchto hodně tvrdých kopců. Pořád se to ještě učím, myslím, že mi to do budoucna půjde. Musím si na to zvyknout. V dalším závodě se vrátíme na trať, která bude trochu více tvrdá, ale budu se snažit o solidní závod.

