Po závodě je mi ještě hůř, přiznává nemocná Ledecká. Slibně rozjetý slalom pro ni skončil po pěti brankách

Ester Ledecká nedokončila superobří slalom Světového poháru lyžařek ve Val d'Isere. Závod vyhrála Italka Brignoneová, kromě Ledecké nedokončily třeba Američanka Shiffrinová, Italka Bassinová, nebo Švýcarka Gutová Behramiová. Česká lyžařka byla na úvodním mezičase nejrychlejší, do závodu ale šla zjevně nemocná. Val d'Isere (Francie) 19:31 17. prosince 2023

Měla jste hodně rychlý start. Byl to ale ten důvod, proč jste se do jedné z branek nevešla?

Nevím. Od týmu jsem dostala report, že jsem pomalejší a že jsem nestála moc dobře na spodní lyži, takže špatná kombinace. Byla to moje chyba, nemělo se to stát.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si českou lyžařku Ester Ledeckou po závodech ve Val d'Isere

Je to hodně těžce postavené super G, řada velkých jmen s tím měla velké problémy. Podle které závodnice jste se poté orientovala, která ta stopa je ideální a které brány jak projet?

Viděla jsem Sofii Goggiu a poté některé před ní, asi pět holek. Upřímně, pro mě to bylo spíš nastavené tak, že pojedu, na co budu mít. Bohužel jsem úplně vyšťavená. Myslela jsem, že se to od Svatého Mořice zlepší, ale nelepší se to. Kašlu, měla jsem antibiotika, nic nepomáhá. Jsem ráda, když ten závod přežiju.

Po včerejším závodě jsem si říkal, že zamíříte rovnou na hotel. Cítíte se tentokrát lépe?

Cítím se hůř. Už na startu, kdy jsem měla méně energie, jsem si říkala, že je to trochu kratší závod, tak že bych to mohla zvládnout. Nakonec jsem si to zkrátila výrazně.

Platí u vás Davos jako první závod na snowboardu, nebo nyní, když budou Vánoce, tak je to pro vás ideální moment si odpočinout a uzdravit se?

Nechci nic předčasně vzdávat, do Davosu chci určitě alespoň přijet. Uvidíme, jak se budu cítit na trénincích. Jestli se to ještě zhorší, tak si myslím, že nedám ani jednu jízdu, natož abych se snažila o šest. Budu se snažit se z toho dostat a zároveň se připravit, což je po dlouhé době těžké. Ale věřím si, už jsme to párkrát zvládli. Je důležité, abych někde nabrala sílu, ale nepřišli jsme na nic, co by mi pomohlo. Jsme hodně omezení dopingovou kontrolou, takže si nemohu vzít normální prášky na kašel jako jiní lidé. To už by bylo dávno vyřešeno, a proto to trvá déle