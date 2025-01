Ledecká na ‚italské dálnici‘ v olympijské Cortině skončila osmá, sjezd vyhrála domácí Goggiaová

Devětadvacetiletá Ledecká nenavázala ve sjezdu na týden staré třetí místo ze Svatého Antonu. V Cortině d'Ampezzo už brala jednou také bronz v roce 2022. Přesto skončila ve sjezdu potřetí v sezoně v nejlepší desítce, šestá ještě byla v Beaver Creeku.

„Bylo to skvělé. Sjezdovka je nádherně upravená. Organizátoři z toho udělali úplně italskou dálnici. Moc hezky se na tom jelo. Nicméně se to každý den zrychlovalo. Jak se to vyšoupe stahovačema a jezdíme na tom, tak to bylo každý den rychlejší a rychlejší. Byla to nejrychlejší trať. Vše víc skákalo a na vše bylo méně času,“ řekla trojnásobná olympijská vítězka, ze super-G v Pchjongčchangu 2018 a dvakrát na snowboardu.

Ledecká, která zajela v pátečním tréninku 11. čas, vyrazila na trať s číslem čtyři. Od úvodu držela minimální manko na v té době nejrychlejší Norku Kajsu Vickhoff Lieovou. V závěrečném sektoru ale ztratila a dojela průběžné třetí s mankem 59 setin. Později ještě o pět míst klesla, od stupňů vítězů ji dělilo 46 setin sekundy.

„Myslím, že jsem to zvládla docela dobře. Ještě mám hodně věcí, na kterých musím zapracovat, ale je to výsledek do top 10, což je vždy skvělé. Cítila jsem se fajn a moc mě to bavilo,“ doplnila Ledecká.

Dvaatřicetiletá Goggiaová vyhrála sjezd v Cortině po dvou letech a počtvrté v kariéře. Vybojovala 26. triumf ve Světovém poháru a druhý v sezoně. Uspěla také v prosincovém superobřím slalomu v Beaver Creeku. Druhá Lieová ztratila 42 setin, třetí byla další Italka a vítězka sjezdu ze Svatého Antonu Federica Brignoneová.

Čtyřicetiletá Američanka Lindsey Vonnová, která měla ve čtvrtečním úvodním tréninku pád, obsadila po chybách ve spodní části tratě 20. místo.