Ledeckou čeká druhý závod mistrovství světa, po suverénní výhře v tréninku vyhlíží medaili ze sjezdu

Ester Ledecká má druhou a možná poslední šanci získat medaili na mistrovství světa v rakouském Saalbachu. Trojnásobnou olympijskou vítězku čeká sjezd. Přímý přenos jízdy Ester Ledecké můžete od 11.30 poslouchat na stanici Radiožurnál Sport, na trať se vydá jako pátá. Saalbach (Rakousko) 8:34 8. února 2025

Před startem světového šampionátu sama Ledecká cítila, že není v ideální formě. Před druhým závodem se ale situace obrátila v její prospěch. Především už není nemocná.

„Dobře jsem se vyspala a to mi pomohlo. Vzbudila jsem se s bolavým krkem, ale už to jde zvládnout a závod odjet. Bude to dobré,“ myslí si Ledecká.

Poslední trénink na sjezd vyhrála, druhou Rakušanku Mirjam Puchnerovou předčila o 22 setin sekundy. Podařilo se jí to i proto, že zkusila jet v jiné stopě než v úvodních trénincích, kdy se s tratí spíše prala.

„Jsem ráda, ale pořád je to trénink. Hodně holek si zkouší jiné lyže, často na těch závodních vůbec nejezdí. Já sama si jiné zkoušela a musím se poradit s týmem. Letos mám opravdu dobré lyže a na sjezd mám více možností,“ pochvalovala si Ledecká.

Už v superobřím sjezdu vypadala rodačka z Prahy na trati v dobré formě, do sobotního zápasu vyjede s výhodným číslem 5, což znamená jízdu na méně rozbité trati. V rakouském Saalbachu se navíc znovu očekává dobrá viditelnost, která je pro Ledeckou klíčová. A česká reprezentantka už při trénincích poznala, co je potřeba pro úspěch.

„Všechny pasáže jsou důležité, trať se hodně vlní a já musím být aktivní. Musím se na to připravit a odjet čistý závod,“ dodává Ledecká, která medaili z mistrovství světa v alpském lyžování ještě nemá.

Přímý přenos jízdy trojnásobné olympijské vítězky můžete od 11.30 poslouchat na stanici Radiožurnál Sport.