Ledecká má před sebou nabitý program. Ze Švýcarska do Švédska poletí soukromým letadlem

Náročné dny čekají Ester Ledeckou. O tomto víkendu bude startovat na snowboardu ve švýcarském Scuolu a v polovině dalšího týdne už bude závodit na lyžích ve švédském Åre. Dvojnásobná olympijská šampionka se kromě přechodu z jednoho sportu na druhý musí vyrovnat i s náročným cestováním. Scuolu/Švýcarsko 15:20 9. března 2018

„Podařilo se nám sehnat letadlo z Innsbrucku přímo do Östersundu, takže letí soukromým letadlem,“ vysvětluje trenér Tomáš Bank, jak jeho svěřenkyně Ester Ledecká vyřeší náročný přesun ze Švýcarska do středu Švédska.

Autem po silnici by cesta dlouhá přes 2300 kilometrů trvala přibližně 27 hodin. Letadlem to Ledecké zabere asi 2,5 hodiny. Že by se přelety soukromým letadlem měly stát standardem další sezony, to v plánu není.

„Je to poměrně nákladná záležitost, takže to by musela Ester opravdu začít vyhrávat na lyžích, aby si na něco takového mohla vydělat,“ říká Bank.

V sobotu ve Scuolu bude Ledecká útočit na triumf v celkovém pořadí Světového poháru paralelních disciplín snowboardistek. Ve středu pak už pojede sjezd ve finále Světového poháru v alpském lyžování. V Åre ji čeká o den později i Super-G. Snowboard a lyže bude mít dvojnásobná olympijská vítězka striktně rozdělené. Ve Švýcarsku tak podle trenéra Tomáše Banka na lyže nedojde.

„Nemá smysl zkoušet lyžovat předtím, než pojede závod na snowboardu. Až skončí ten snowboardový blok, tak má smysl přejít na lyže,“ vysvětluje Bank.

Času na změnu ze snowboardu na lyže mnoho nebude. A trenér Tomáš Bank tak trochu doufá i v pomoc organizátorů.

„Nebudeme mít víc než jeden den na přehození před prvním tréninkem. Naštěstí jsou naplánovány dva tréninky. Já trochu doufám, že jeden zruší a že budeme mít den na odpočinek,“ říká Bank.

Právě únava z cestování může být pro Ledeckou největším nepřítelem. V této sezoně už ale jedno náročné cestování absolvovala. Jedenáctihodinového letu do Pchjongčchangu litovat rozhodně nemusela. Z Jižní Koreji se vracela s dvěma olympijskými zlaty. Na aklimatizaci ale měla tehdy více času a lyžařský a snowboardový triumf dělil jeden týden.