Přívaly sněhu ovlivnily i program mistrovství světa v lyžování. Pořadatelé zrušili alpskou kombinaci

Kombinační závod žen s Ester Ledeckou, kterým měl odstartovat světový šampionát ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo, se v pondělí kvůli nadílce nového sněhu nepojede. Oznámila to mezinárodní federace FIS. Nový termín organizátoři zatím nestanovili. Cortina d'Ampezzo (Itálie) 9:17 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italští vojáci v Cortině odstraňují z tribun přívaly sněhu | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

V úterý jsou v Itálii v nabitém programu naplánovány superobří slalomy mužů i žen. Jednou z možností je odjet kombinaci příští pondělí, které je zatím vyhrazeno jako volný den.

Pořadatelé kvůli nedělnímu dopolednímu sněžení a následnému vytrvalému dešti už předem změnili pořadí disciplín a na dopoledne přesunuli slalom, aby získali více času na úpravu trati pro super-G. Nakonec ale noční přívaly sněhu závod úplně znemožnily.

Ledecká měla do závodu odstartovat s číslem dvě po obhájkyni titulu Wendy Holdenerové ze Švýcarska. Celkem chtělo o první sadu medailí na šampionátu bojovat 34 sjezdařek.

Ledecká se na kombinaci těšila, protože slalom příliš nejezdí. „Tím, že nejsem slalomářka, nebo zatím... zatím jsem ještě nerozjela svou slalomovou kariéru, tak svěťákymi mi vždycky umožnili, že jsem měla větší pressure (tlak – pozn. red.) na trenéry, že budeme trénovat slalom, protože mě to strašně baví. Takže jsem ráda za mistrovství světa, že to tam bude, že to není tak, že celou sezonu nebudeme vůbec jezdit slalom,“ popsala Radiožurnálu.

Proto ho v posledních dnech trénovala, ale i tak Ledecká tušila, že slalomem ztratí a v super G to bude dohánět.

Úplně obráceně nad tím uvažovala Slovenka Petra Vlhová. „V Super G se může stát cokoliv, takže se budu snažit dát do toho všechno, podat maximální výkon a potom uvidíme, v jaké pozici budu, a slalom pojedu tak jako vždy. Jezdím naplno a na konci dne uvidíme, jestli to bude stačit na medaili, nebo ne,“ řekla hlavní adeptka na zlato.

Pokud se kombinace pojede, pro Ester Ledeckou to bude třetí kombinace na světovém šampionátu. A nemělo by pro ni být složité své dosavadní maximum překonat - před dvěma lety totiž skončila ve Švédsku patnáctá.