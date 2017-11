Ledecká se chystá na sezonu. Kdo řekne olympiáda, platí pokutu deset eur, rozesmála novináře

Slovo „olympiáda“ je zakázáno před Ester Ledeckou vyslovovat. V poledne to sice bylo přesně 100 dní do zahájení her v Jižní Koreji a česká lyžařka a snowboardistka už zahájila novou sezonu, ale nejvýznamnějšími závody své dosavadní kariéry se zatím nechce moc rozptylovat.

