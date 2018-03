Ledecká skončila v tréninku sjezdu před finále Světového poháru druhá, rychlejší byla jen McKennisová

Ledecká ztratila v cíli na Američanku Alice McKennisovou 23 setin sekundy. Ta startovala hned po české lyžařce a jako jediná se dostala před ni.

„Nahoře napadla spousta sněhu, nemohli to stahovat ten vršek průběžně, protože foukalo. Uvidíme, jak se s tím vypořádají do zítřka. Doufám, že dobře, že nám to pustí celý,“ říkala po tréninku pro Radiožurnál Ledecká.

Sjezd je na programu ve středu. Další disciplínou pro českou závodnici bude právě Super G, ve kterém slavila vítězství na olympijských hrách. To se pojede ve čtvrtek.

V předchozích dnech ve Švédsku sněžilo a tak byl pondělní trénink zrušen. I v úterý se jelo jen ve spodní části trati.

„Bylo to fajn. Ono to ze shora vypadalo, že nebude moc vidět pod nohy. To je vždycky nepříjemný, ale to bylo jenom tak dvě brány nahoře a pak se to krásně rozjasnilo, až mě to překvapilo. Bylo to fajn,“ dodává k podmínkám česká lyžařka a snowboardistka.

Ještě v sobotu závodila Ester Ledecká na snowboardu a slavila zisk velkého křišťálového glóbu za celkové prvenství ve Světovém poháru. Následně se soukromým letadlem přemístěla do švdéského Aare.