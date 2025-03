Fyzioterapeut: Dělat dva vrcholové sporty jako Ledecká je ojedinělé. U lyžování jsou zranění častější

Ester Ledecká se znovu zapsala do sportovní historie. Jako vůbec první na světě totiž dokázala získat medaili na mistrovství světa ve dvou různých sportech v jedné sezoně. K bronzu ze sjezdu na lyžích přidala zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu. „Během lyžování je větší zátěž na kolena. U snowboardingu je naopak daleko větší zátěž na záda,“ přibližuje pro Radiožurnál známý fyzioterapeut Pavel Kolář. Praha 19:20 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Jaký je rozdíl mezi lyžováním a snowboardingem v zátěži na tělo?

Během lyžování je větší zátěž na kolena. U snowboardingu je naopak daleko větší zátěž na záda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Tomáše Pavlíčka s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem o zátěži Ester Ledecké při střídání snowboardu a lyží

Který z těch sportů je náchylnější k pádům a možným zraněním?

U lyžování jsou zranění častější, můžeme vidět, že jsou mnohdy i závažnější. Hlavně u sjezdového lyžování, kdy pády bývají nekoordinované. V poslední době jsme viděli například Petru Vlhovou, která v takové rychlosti spadla a téměř rok a půl již nejezdí. Pokud bereme specificky disciplíny, které jezdí Ester Ledecká, tak u lyžování úrazů bývá daleko více.

Jak připravit tělo na takovou zátěž? Osvědčily se vám nějaké speciální triky nebo doporučení?

To se nedá říct tak jednoduše. Ester musí být kondičně výborně připravená a já vím, že tréninkům dává maximum. Určitě je příkladem správné vnitřní motivace a toho, jak by měl člověk přistupovat k tréninkům. Netrénuje bezhlavě, má určité schéma a dokáže o tom diskutovat.

Můžete přesto jmenovat nějaké druhy cviků, které při přípravě použít?

Příprava musí být kondiční, ale specifická v druhu zátěže. Významná je také stabilizace trupu. To se nedá nacvičit například tzv. „plankem“ nebo jiným cvikem. Vše musí být přímo pořízené lyžím nebo snowboardu. Například Ester mívá problémy u situací, kdy je na snowboardu zády k brance, a to vyžaduje neskutečné množství síly. Člověk musí provést pohyb a zároveň regulovat svaly, které brání klouby.

2:22 Věděla jsem, že to bude velká věc, směje se po zlatu Ledecká. Stále věří v olympijský kompromis Číst článek

Dá se říct, jak dlouho před startem sezony by se měl sportovec začít připravovat? Myslím to tak, kdy si může sportovec říct, že pro něj příprava nebo sezona skončila a nemusí dělat nic?

Profesionál by si určitě měl vymezit období, kdy by měla probíhat regenerace a odpočinek. A to i během sezony. To vidíme v různých sportech, kdy profesionály trápí zranění z únavy a celkového opotřebování. Když se bavím s různými sportovci, tak je pro ně důležité, aby měli období, kdy člověk dokáže vypnout. Úplný klid ale není možný.

Pokud někdo dělá vrcholově sporty jako Ester Ledecká, má celkově vyšší zátěž pro organismus?

Určitě. Na druhou stranu, má to i svá pozitiva - nejste v zajetí jednoho sportu a máte i jinou činnosti. To může vyvážit jednostrannost té hlavní disciplíny.

Jak je z vašeho pohledu výjimečné se věnovat více vrcholovým sportům najednou?

Je to hodně ojedinělé. Dříve například přední hokejisté dokázali hrát i tenis. Dnes je ale jiná doba a dělat dva vrcholové sporty naráz jako Ester je ojedinělé.

Pavel Kolář | Foto: Julie Kalodová | Zdroj: Český rozhlas