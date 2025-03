Ledecká bojuje o zlato na snowboardu. Na mistrovství světa pojede finále obřího slalomu

Ledecká se na snowboardový šampionát vrátila po osmi letech a v kvalifikačních jízdách ukázala, že přijela ve skvělé formě. Byla jasně nejrychlejší v červené i modré dráze.

Může v této sezoně získatmedaile na MS v obou svých sportech, v únoru byla bronzová ve sjezdu na lyžařském MS v Saalbachu. Pokud by uspěla i na snowboardu, zapsala by se do historie. Podle mezinárodní federace FIS zatím nikdo nedokázal získat medaile ve dvou zimních sportech během jedné sezony.

Připravujeme podrobnosti...