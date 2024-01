‚Důležité je vyhrát, a je jedno jak.‘ Ledecká si na snowboardu dojela pro druhé zlato ve dvou dnech

Ester Ledecká premiérově v této zimní sezóně vyměnila při závodech lyže za snowboard - a znovu ukázala, že ve slalomu je nejlepší na světě. V bulharském Pamporovu vyhrála o víkendu oba závody Světového poháru. I když ten nedělní byl ve finále hodně těsný. Pamporovo (Bulharsko) 18:01 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardistka Ester Ledecká | Foto: Angelika Warmuth | Zdroj: Profimedia

„Moc jsem si to užila, byly to skvělé jízdy a snažila jsme se to udělat zajímavé pro diváky. Jak se říká v Ivánku, kamaráde - důležité je vyhrát a je jedno jak,“ posumála se Ester Ledecká s odkazem na slavné odposlechy ve fotbalové české korupční kauze, elitní závodnice ale rozhodně neprodváděla - jen sportovně napínala svoje fanoušky, když ve finále porazila Rakušanku Schöffmannovou o setinu sekundy. A to na hodně ledové trati.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Ester Ledeckou po vítězství v paralelním slalomu v bulharském Pamporovu

„Protože to dost prolili vodou, tak to bylo hodně ledovaté. Naštěstí mám Tschuntiho, který mi perfektně nabrousil hrany, ale přece jenom si myslím, že bychom na ledu měli trénovat o trošku víc,“ pochválila Ledecká svého servismana „Tschuntiho“ - neboli Guntrama Mathise, a jako perfekcionistka si našla věc, na které je potřeba na snowboardu pracovat.

Dva závody ve dvou dnech v bulharském Pamporovu také vyžadovaly, aby se cítila česká reprezentantka v pořádku fyzicky, a tak děkovala i Ladislavu Poláškovi.

Ledecká zvítězila na snowboardu i ve druhém závodě Světového poháru, rozhodla setina sekundy Číst článek

„Láďovi, skvělýmu fyzioterapeutovi, který mě dal dokupy před dalším závodem, moc děkuji. Ten program jsme měli opravdu nabitý, od rána do devíti večer jsem se nezastavila,“ říká Ledecká.

A Ester Ledecká se nezastavila ani po vítězném závodě, i když sama přesně nevěděla, kam vlastně v dalších dnech vyrazí.

„Spěcháme, to vím. Teď jsem v autě, řídí Láďa. Jede nádherně podle předpisů, ale možná trošičku rychleji, abychom stihli letadlo,“ pobaveně vyprávěla česká závodnice na snowboardu a na lyžích Ester Ledecká.

SP ve snowboardingu v Pamporovu (Bulharsko) - paralelní slalom: Muži: 1. I Sang-ho (Korea), 2. Prommegger, 3. Obmann (oba Rak.), ...v kvalifikaci 38. Počinek (ČR) Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 7 ze 13 závodů): 1. Karl (Rak.) 383, 2. Bormolini (It.) 344, 3. Coratti (It.) 339 ...39. Minařík (ČR) 11. Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Schöffmannová (Rak.), 3. Mikiová (Jap.), ...10. Maděrová (ČR) vyřazena v osmifinále. Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 7 ze 13 závodů): 1. Hofmeisterová (Něm.) 554, 2. Dalmassová (It.) 415, 3. Schöffmannová (Rak.) 362, ...7. Maděrová 228, 8. Ledecká 200.