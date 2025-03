Věděla jsem, že to bude velká věc, směje se po zlatu Ledecká. Stále věří v olympijský kompromis

Ester Ledecká se znovu zapsala do sportovní historie. Jako vůbec první na světě totiž dokázala získat medaili na mistrovství světa ve dvou různých sportech v jedné sezoně. K bronzu ze sjezdu na lyžích přidala zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu. „Celou sezonu jsem jezdila jen na lyžích, takže jsem vůbec nevěděla, jak se s ostatními na snowboardu porovnám,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Svatý Mořic 17:20 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká se zlatou medailí z obřího slalomu ve Svatém Mořici | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Ester, gratuluji, už jste trojnásobná mistryně světa na snowboardu. Jde o fantastický návrat na snowboard, nemyslíte? Vyhrála jste kvalifikaci i všechny vyřazovací jízdy.

Byl to dobrý den. Celou sezonu jsem jezdila jen na lyžích, takže jsem vůbec nevěděla, jak se s ostatními porovnám. Ani jsem s nimi neměla žádné společné tréninky. Snažila jsem se během sezony alespoň občas mít snowboardové tréninky a zůstat čerstvá, abych to nezapomněla. Mile mě překvapila vítězná kvalifikace, myslela jsem na každou jízdu zvlášť a doufala jsem, že to nějak dopadne. A dopadlo.



Uvědomovala jste si, že vám jde o zápis do sportovní historie? Nikdo nedokázal získat medaili na mistrovství světa ve dvou různých disciplínách během jedné sezony.

Nevěděla jsem to, tak zběhlá ve statistikách nejsem. Rozhodně jsem ale věděla, že zlato bude velká věc. Doufala jsem tedy alespoň v to, že se mi povede ukořistit nějakou medaili. Mohla bych tak někomu dát impuls, aby mi dali šanci závodit na olympiádě v obou sportech.

Na předchozích třech snowboardových šampionátech jste nestartovala. Co pro vás znamená znovu vyhrát mistrovství světa? Pro vás osobně jde tedy o tři vítězné šampionáty v řadě.

Je to skvělé. Hlavně ve spojení s tím lyžařským bronzem ve stejný rok. Musím poděkovat svému týmu - Ladislavu Poláškovi nebo Justinovi Reiterovi. Ten má opravdu málo času a přesto mě připravil tak, že sem přijedu a dokážu ostatním holkám konkurovat a poté dominovat. Strašně si toho vážím a myslím si, že Justin je opravdu unikátní trenér.

Byli tady i moje maminka a táta. Je skvělé je tu mít. Samozřejmě jsou vždy vidět ty výsledky, ale můj tým je hlavní důvod, proč vůbec můžu dělat dva sporty najednou, ještě na takové úrovni.