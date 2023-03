Ledecká může reprezentovat na snowboardu, v alpském lyžování zatím ne. Reprezentační smlouva se řeší

Jedna smlouva už je podepsána, druhá stále v řešení. Ester Ledecká a zástupci Svazu lyžařů České republiky se dohodli na podmínkách snowboardové reprezentační smlouvy. O té druhé, lyžařské, se budou bavit následující půlrok a možná až těsně před lyžařskými závody v říjnu bude vše dořešeno. Zdánlivá banalita se stala jedním z nejžhavějších sporů v českém lyžování. Praha 11:48 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Profimedia

Proces ohledně reprezentační smlouvy Ester Ledecké se vyvíjí už od loňského podzimu. 21. října 2022 se na sociálních sítích české závodnice objevila zpráva, ve které mimo jiné stálo, že lakonicky oceňuje, že jí Svaz lyžařů dovolí reprezentovat Česko.

A také, ať si své peníze nechá a že si bude Ledecká platit sezónu sama. Proč olympijská vítězka ještě nemá podepsanou reprezentační smlouvu, vysvětlil v tu chvíli za svaz i jeho předseda David Trávníček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se vyvíjel proces ohledně reprezentační smlouvy Ester Ledecké

„Důvodem je, že Ester a její zástupci prakticky ignorují jednání. Místo snahy o dořešení a konstruktivní dialog, spíše vědomě poškozují zájmy Svazu lyžařů,“ popsal tehdy složitá jednání Trávníček.

A tak říjnová jednání o reprezentační smlouvě skončila. Pohledy obou stran jsou různé. Trojnásobná olympijská vítězka poukazuje na to, že dělá dva sporty a potřebuje na ně rozdílné týmy. Protože se připravuje mimo struktury reprezentace, nevyužívá zázemí, které mají ostatní závodníci dělené a o to více peněz potřebuje.

„Jde mi jen o to, abych měla dostatek peněz pro celý svůj tým. Jsou to velké částky, se kterými házíme sem a tam, ale lyžování je drahý sport. Příspěvek Svazu lyžařů pokryje třeba pětinu toho, co musím vygenerovat pro tým. Já potřebuji prostor, abych si mohla sama některé partnery najít a sehnat peníze,“ říká Ester Ledecká.

Ledecká podepsala reprezentační smlouvu. Po dlouhé pauze se vrací k závodům Číst článek

Jenže někteří partneři, které si dohledá, zase nejdou dohromady s těmi svazovými, který je láká i na spolupráci s Ledeckou. Svaz si je pozice Ledecké vědom, nabízí jí milionové částky a další nefinanční plnění.

„Nová smlouva je vylepšená vůči předchozí, kterou Ester podepsala. Vylepšení se týká především finančního plnění v její prospěch. Navíc přichází v době, kdy financování sportu je značně ohroženo, situace je spíše kritická a Svaz lyžařů České republiky musel snížit rozpočet řádově o deset procent,“ zmiňuje Trávníček.

Podle informací Radiožurnálu Sport se na těchto říjnových slovech Davida Trávníčka v uplynulých týdnech nemohlo moc změnit, protože svaz už má uzavřené smlouvy a úpravy při podpisu reprezentačního kontraktu Ester Ledecké na snowboardu byly jen malé. Ale nakonec její podpis na papíře je a ona mohla dát na sociální sítě psaný vzkaz.

První závod by měla Ledecká na snowboardu jet ve středu 15. března ve slovinském středisku Rogla.