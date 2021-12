Ledecká: Musím si ještě zvyknout na rozbité tratě na snowboardu. Jsem trochu rozmazlená z lyžování

Ester Ledecká se vrátila po roce na snowboard druhým místem v paralelním obřím slalomu Světového poháru v italské Carezze. Olympijská vítězka zaváhala v Dolomitech až ve finále, kde spadla a ztrátu na Rakušanku Danielu Ulbingovou už nestáhla. Jak řekla hned po skončení závodů v rozhovoru reportérce Radiožurnálu, měla z druhého místa radost. Bude si ale muset opět zvyknout na rozbitou trať ze snowboardu. Carezza (Itálie) 18:49 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

„Mám z toho hroznou radost. Přeci jen jsem nezávodila celý rok a holky rozhodně nezpomalují, takže jsem ráda, že se jich pořád držím. Vyhrála jsem kvalifikaci, to je pro mě dobré znamení, a mám radost i z toho, že jsme moc neměli šanci trénovat na prudkých kopcích a tohle je nejprudší svěťák. Takže jsem ráda, že jsem to zvládla, jak jsem to zvládla.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Barbory Kovaříkové s Ester Ledeckou po návratu do Světového poháru ve snowboardingu

Když to vezmeme od kvalifikace, to byla opravdu suverénní jízda v červené trati. Byla jste asi o desetinu pomalejší než nejrychlejší muži. Byl to start snů?

Trať se hodně zhoršovala, takže tím to bylo, kluci pak jeli pomaleji. Ale samozřejmě je to příjemný pocit, když za vámi přijde deset kluků a všichni říkají: „Hele, drink je na mě. To se mi mockrát nestane, že mě předjede holka.“ Takže jsem samozřejmě ráda.

Ledecká se po roce vrátila na snowboard druhým místem. Ve finále v Carezze spadla Číst článek

Ale musím si ještě zvyknout na rozbité tratě na snowboardu. Přeci jen jsem teď trochu rozmazlená z lyžování, kde máme úplně nádherné podmínky a jakmile je tam trochu korýtko, tak se všichni zděsí a přijedou s hráběmi a celé to předělají, abychom to měli perfektní. Takže na tohle si ještě musím trochu zvyknout, přeci jen rok jsem nezávodila, takže jsem ráda, že jsem to takhle zvládla.

Bylo korýtko důvodem, proč jste ve finále vyjela z trati?

Trať už byla hodně rozbitá, chybí mi trénink na prudkém kopci s rozbitou tratí, to rozhodně. Ale taky jsem lyžařka a nemám tolik času. Trénovali jsme hodně na rovině, tak uvidíme, jak mi to půjde v Cortině, tam je kopec mírnější. Ale upřímně je to asi jedno, kam pojedu. Jsem ráda, že jsem na snowboardu. Strašně mi to chybělo, jedu si to užívat a budu si závodit.