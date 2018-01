Ledecká v Rakousku natáhla vítěznou sérii: Ještě pořád vidím spoustu chybiček

„Mám radost, ale ke každému závodu přistupuju zvlášť a dneska se to povedlo. Jsem ráda, že jsem si zajela skvělé jízdy, protože to vypadalo, že bude celý den pršet a nakonec to bylo v pohodě. Dokonce trať prosolili tak, že se skoro nerozbíjela. Nekoukám na to tak, že bych byla nejlepší a všem to strašně nandavala,“ vyprávěla Ester Ledecká po závodě v Rakousku pro Český olympijský tým.

Její slova ale byla trochu v rozporu s tím, co předváděla na trati. Vyhrála kvalifikaci a do problémů se nedostala ani ve vyřazovacích bojích.

Svou dominanci potvrdila ve finále, kde porazila olympijskou vítězku ze slalomu v Soči - Rakušanku Dujmovitsovou. Ta závěrečnou jízdu ani nedokončila

„Pořád ještě vidím spoustu chybiček, které budeme s trenérem ještě ladit,“ doplňuje maximalistka Ester Ledecká.

Kopec v dolnorakouském Lackenhofu byl do seriálu Světového poháru zařazen úplně poprvé, ale česká snowboardistka si na něj rychle zvykla.

Lyže, snowboard a pak ten závod v Koreji

„Všichni to měli stejné. Kopec se mi líbil, včera jsem si sjížděla po kraji a koukala jsem se na sklon a nerovnosti, co tam byly,“ vysvětluje, jak se na novou trať připravovala.

A jak už to v minulosti udělala Ester Ledecká mnohokrát, přeorientuje se v následujících dnech ze snowboardu na lyže.

„Pojedu Evropské poháry na lyžích, pak Bad Kleinkirchheim, kde je sjezd a super-G. Pak se vracím na snowboard, bude Rogla a pak letíme do Banska. A dál už nevím, pak bude ten závod v Koreji,“ vyhýbá se Ester Ledecká slovu olympiáda, za které se v jejím týmu platí pokuty.