Ledecká vyjede do super-G jako poslední, předtím bude sledovat jízdy soupeřek

Na olympijských hrách získala překvapivé zlato v super-G. Teď čeká Ester Ledeckou stejná disciplína ve finále Světového poháru, vyjede jako úplně poslední. Těsně před startem bude Ledecká koukat na monitoru na záběry svých soupeřek, aby zjistila, kudy vede ideální trať - na rozdíl od sjezdu si ji totiž nebude moci projet před závodem. Aare/Švédsko 10:48 15. března 2018

„Pořídili jsme si takovou krabičku s internetem, se kterou se schováme do hospody, protože tu nejsou televize. Máme počítač a Ondra s Ester sedí a koukají, jak jedou soupeřky,“ vysvětluje Tomáš Bank, jak bude Ledecká spolu s jeho bratrem Ondřejem už během závodu analyzovat ostatní jízdy.

Může v tom být výhoda vysokého startovního čísla, protože má čas se poučit z chyb, co ostatní udělaly - Ondřej Bank zvládne na první pohled určit, kudy jet.

„S Ondrou to stačí, on to vidí rychle. Ondra je v tom fakt dobrý, protože to celý život dělal, že se díval na první závodníky,“ říká Tomáš Bank.

Jenže zároveň Tomáš Bank dodává, že stejně to zkusili už při středečním sjezdu a možná právě to Ledeckou znervóznilo a přehltilo informacemi, až nakonec udělala v jinak rychlé jízdě několik chyb.

Sama česká reprezentantka si z toho velkou starost nedělá, na závod se těší a raduje se z toho, že tady ve Švédsku vůbec startuje - příští rok by tu totiž chtěla jet mistrovství světa a chce si předtím tratě zkusit.

„Bude to zajímavé. Jsem zvědavá, jaká bude stavba. Nebudeme mít moc šanci si to vyzkoušet, ale je skvělé, že jsem se dostala na Světový pohár, kde jsem si mohla ten kopec už projet," říká Ester Ledecká.

Česká závodnice by měla na svah vyjet zhruba v 11.39.