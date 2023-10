Ledecká před sezonou: Ještě je čas na vyladění formy, trénovat už můžu naplno. Uvidíme, jestli jsem dobrá

‚Trenér mi to ani neřekl.‘ Snowboardistka Hopjáková končí kariéru, motivaci jí vzal konec v reprezentaci

„Mně to ani můj trenér neřekl. Dozvěděla jsem se to od jiných lidí, on mi to až zpětně potvrdil. Strašně mě to mrzí, srovnávala jsem se s tím několik měsíců,“ zmiňuje Hopjáková.