Ledecká zažila na lyžích průlomový rok. 'Hodně se toho změnilo díky Ondrovi,' říká o bratrovi Tomáš Bank.

Olympijskou medaili má z lyží i snowboardu, chce dál jezdit na obojím. Jenže zatímco mezi snowboardistkami už Ester Ledecká pravidelně vítězí a v sobotu si došla pro třetí velký Křišťálový glóbus za prvenství ve Světovém poháru, na lyžích má jediný velký triumf - ten olympijský. Její zlepšení v lyžařských disciplínách obecně ale bylo tento rok obrovské.

„Teď se kvůli olympiádě skoro všechno obětovalo snowboardu, příští rok by to třeba mohlo být jinak. Na druhou stranu to docela dobře zafungovalo,“ říká Tomáš Bank Radiožurnálu.

Bratři Bankovi pomáhají Ledecké s lyžařskými disciplínami, ale vidí ji mnohem méně času, než by si představovali. I tak ale přispěli ke skvělým výsledkům a průlomu mezi elitu.

„Začala jezdit čistěji, přestala tolik nahazovat, nejezdí tolik kulatě. Hodně se toho letos změnilo díky Ondrovi, protože když už jsme na ni byli dva, tak to lépe chápala. Jak je Ester taková osobnost, tak o pokynech pořád pochybuje, ale když přišel Ondra a už jsme to do ní hustili dva, tak pochopila, že je to asi důležité,“ vyzdvihuje Tomáš Bank zásluhy o čtyři roky mladšího bratra Ondřeje, který se v průběhu minulé sezóny přidal do týmu Ledecké.

Jeho přínos se nemusí schovávat jen za olympijské zlato, vždyť se poprvé dostala do elitní desítky, které byla blízko i tady v Aare. Ondřej Bank dává Ledecké zkušenosti elitního závodníka, pomáhá s ideální stopou, stylem i pohodou před závodem.

„Teď bychom chtěli zapracovat na tom, aby trochu víc trénovala sama sebe a aby víc říkala svůj názor. Ale obecně to fungovalo skvěle a mě to bavilo hrozně moc,“ říká mladší z bratří Banků.

Na další sezóně spolu zatím domluvení nejsou, ale to by vzhledem k pohodovému přístupu obou nemusela být potíž. Jen Ondřej Bank nechce po letech strávených po trénincích a závodech naplno spadnout znovu do stejného kolotoče, jen v pozici trenéra.

„Čas je problém. Nechtěl jsem být od rodiny. S Ester to není tak náročné, je to tak akorát. Kdyby nejezdila na prkně, tak bych s ní stejně nemohl být víc času,“ říká Ondřej Bank, kterému tak ono sportovní schizma Ester Ledecké v jistém smyslu i vyhovuje.