Ledeckou v cíli dojal trenér. Pomohla jí výhra v kvalifikaci i modrá dráha

Ester, gratulujeme k vítězství. Je to pro vás velké povzbuzení, když olympijskou sezonu začínáte takhle?

Rozhodně je to skvělé. Lepší než začínat jako poslední. Bylo to těžké, všechny holky byly hrozně vyrovnané. Trať se hodně rozbíjela, nahoře byly dost nepříjemné seky, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla. Je to skvělé povzbuzení.

Čekala jste, že to bude až tak úspěšné, když jste na snowboardu strávila po lyžařských závodech jen tři dny tréninku?

Nečekala. Věděla jsem, že toho nemám moc naježděno, snažila jsem se co nejlíp ráno připravit a dát si víc jízd. Ještě na poslední chvíli jsme vybírali, na jakém pojedu prkně. Myslím, že jsem si vybrala výborně. Musím pochválit celý tým, odvedli fakt fantastickou práci.

Ve finále lépe odstartovala soupeřka. Jak jste tu jízdu prožívala? Ona nakonec zaváhala uprostřed trati.

Od začátku jsem se snažila soustředit hlavně na sebe. Tratě byly vyrovnané, jak byly obě dost rozsekané. Ale věděla jsem, že ta modrá je dole rychlejší, takže jsem nepanikařila a snažila jsem se ztrátu dohnat. Myslím, že se mi to podařilo, padala, když byla vedle mě.

Ve většině případů vyhrála závodnice v modré trati, bylo klíčem vítězství v kvalifikaci?

Byla to obrovská pomoc. Mám radost, že se mi takhle povedla. Fakt pomohlo, že jsem si mohla vybírat až do konce.

Jsou hezčí ty hory nebo ty stupně vítězů? Ester Ledecká vyhrála první závod SP alpských snowboardistek, a je tak první českou olympioničkou s vítězstvím v sezóně! pic.twitter.com/PJ70tqeTMv — Jan Suchan (@jsuchan7) 14 December 2017

Radovala jste se snad víc než na mistrovství světa. Čím to bylo?

Ne, že bych se víc radovala, ale udělalo mi strašnou radost, že se na mě přijel podívat kouč Erich Pramsohler. Viděla jsem ho před finálovou jízdou a až mě to dojalo.

Zdálo se, že jste ho v cíli vyloženě vyhlížela?

Koukala jsem, kde je. Předtím stál u cíle a najednou tam nebyl, byl někde vzadu v davu. Pak jsem se s ním objala, bála jsem se, jestli někam neodběhl.

Berete dnešní výkon i jako vzkaz soupeřkám, že jste v plné síle i po třech dnech tréninku na prkně?

Líbilo by se mi, kdyby to takhle braly, že by ze mě měly trošku strach. Ale musím se soustředit sama na sebe, abych byla v pohodě a podávala ty nejlepší výkony. Myslím, že s mým týmem na to máme.

'Máme šikovné sportovce, zlaté příčky přijdou'

Je to první české vítězství v sezoně, znamená to pro vás něco?

To ani nevím. Je to hezké, ale myslím, že brzo bude zlatých příček víc, máme šikovné sportovce.

Vnímáte zdravotní problémy ostatních českých sportovkyň? Gábiny Koukalové nebo Martiny Sáblíkové?

Něco jsem zaslechla a doufám, že to není moc vážné. Doufám, že se holky dají do kupy. Je to smůla a je jedno, jestli je to olympijská sezona nebo jedete na dovolenou. Pokaždé je to smutné, akorát je to smutnější pro celý národ.

Carezze je pro vás šťastné místo. Před dvěma lety jste tu vyhrála, představila jste tu i svou „kosmickou kombinézu.“

Je to hrozně zvláštní závod tím, že je první v sezoně. Nikdo moc neví, co od koho čekat. Všichni mají natrénováno a je to příjemný kopec, líbí se mi i profilově.

Teď vás čeká rychlý přejezd do Cortiny, co na to říkáte?

Všechny holky to mají stejné a já jsem si na letošek koupila krásné nové auto, ve kterém je cestování radost. Můžu se tam natáhnout, je tam spousta prostoru. Myslím, že dneska se investice vyplatí.

A řídit nebudete?

Já nikdy neřídím, nikdo mě k tomu moc nechce pustit.