Legendární norský biatlonista Björndalen slaví 50 let. ‚Měl tah na branku,‘ vzpomíná bývalý soupeř Šlesingr

Říkali mu Kanibal. To proto, jak byl nenasytný při sbírání biatlonových úspěchů. Těch má Ole Einar Björndalen nejvíc ze všech závodníků historie, olympijských medailí vybojoval 13, těch z mistrovství světa 45 a individuálních vítězství ve Světovém poháru dokonce 95. V sobotu slaví norský fenomén 50. narozeniny.

Vítězil jako vycházející biatlonová hvězda i jako legendární veterán, od svých 21 do 41 let.

„Byl pro mě svým způsobem spekulant. Každou chvíli člověk viděl, že si hrál s drobnými detaily, které ostatní závodníci tou dobou neřešili. Hledal pořád kde, co jak vylepšit. Nezastavil se a měl ohromný tah na branku,“ vzpomíná pro Radiožurnál Sport Michal Šlesingr, bývalý soupeř Oleho Einara Björndalena.

Narodil se s obrovským talentem, k němu ale přidal obrovskou pracovitost. Byl především skvělým lyžařem, ostatně i na běžkách jeden závod Světového poháru vyhrál. Na střelnici ale musel krotit svůj temperament.

Trénink sebeovládání v autě

„Trénoval jsem to třeba v autě. Miluju řídit. I rychlá auta. A nenávidím zácpy. Asi to zná každý, někam spěcháte a najednou jste v pasti. A to byl můj nejlepší trénink: ovládat se v koloně,“ přiznává bývalý norský biatlonista.

Kromě aut teď tráví Björndalen hodně času také v letadlech, protože s další bývalou biatlonovou hvězdou Darjou Domračevovou a dceru Xenií žijí střídavě v Norsku a Bělorusku. A jako televizní expert může sledovat svého nástupce Johannese Thingese Boe, který má ve 30 letech individuálních vítězství mezi elitou 78, a rekordnímu číslu 95 tak není daleko.



„Nebojím se toho, doufám, že můj rekord překoná. Je to fantastický sportovec. Rozumím našemu porovnávání, ale není úplně férové, protože když jsem začínal, nebývalo tolik závodů,“ řekl Českému rozhlasu na konci minulé sezóny král biatlonu Björndalen, kterého kdysi norský panovník Harald V. označil za největšího muže jejich země.