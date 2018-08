‚Biatlon táhne, klobouk dolů před fanoušky.‘ Českou dominanci na letním MS viděly tisíce diváků

Kromě sprintu žen slavili čeští reprezentanti medaili v každém závodě, do kterého nastoupili. Všechny tři se povedlo získat ve sprintu mužů Michalu Krčmářovi, Ondřeji Moravcovi a Tomáš Krupčíkovi.

„Je to pro nás vzpruha do dalšího tréninku. Je vidět, že změny, které nastaly, ač nejsou nijak velké, jsou dobrým směrem,“ říká Radiožurnálu sedmnáctinásobná medailista z letního mistrovství světa Ondřej Moravec.

Na jednu stranu je nesmírně krásné závodit před zaplněnými tribunami, podle zkušeného českého biatlonisty je to ale i dost náročné: „Po psychické stránce to není jednoduché a čím vím závodů člověk jede, tím líp. V prosinci to možná bude tak o dva levely výš,“ chystá se už na prosincový světový pohár do Nového Města.

Sobotní závody vidělo šest tisíc diváků, nedělní dokonce osm a půl tisíce. „Myslel jsem si, že čtyři pět tisíc lidí přijde. Ale klobouk dolů, je vidět, že si cestu najdou, biatlon táhne, což je pro nás neskutečně dobře. Už nejsem nejmladší a zažil jsem doby, kdy tu na MS bylo 200 diváků. A to jsem možná přehnal.“

Mistrovství ale ubrala na kvalitě horší konkurence. „Nestartoval tady nikdo ze silných států, ty závody by bylo úplně jiné. Třeba se to do budoucna změní, ale úplně to neočekávám,“ mrzí Ondřeje Moravce.

Dařilo se českým juniorům, kteří v pátek dokázali vyhrát smíšenou štafetu. Mezi juniory se prosadili především Jakub Štverecký, který ovládl sprint, a Vítězslavu Hornigovi se dvěma bronzy.

Vůbec nejúspěšnější ale byla Markéta Davidová, která pomohla ke zlatu seniorské reprezentaci ve smíšené štafetě a v juniorské kategorii obsadila druhé místo ve sprintu a třetí ve stíhačce.