Skokani Koudelka a Kožíšek bodovali na závodě v Oberstdorfu, Vančura upadl

Skokan Roman Koudelka obsadil na Světovém poháru v letech na lyžích v Oberstdorfu po nevydařeném druhém kole 25. místo. V Německu v neděli v neustávajícím sněžení bodoval i Čestmír Kožíšek, který si 28. místem vyrovnal sezonní maximum. Z prvního vítězství v ročníku se radoval Polák Kamil Stoch. Oberstdorf 18:28 3. února 2019

Pádem skončil závod v 1. kole pro třetího českého reprezentanta Tomáše Vančuru. Krátce po odrazu se mu levá lyže ve větrném poryvu stočila dolů a Vančura šel okamžitě k zemi. Z ošklivě vyhlížejícího karambolu ale vyvázl bez zranění, což potvrdilo i krátké vyšetření přímo u můstků.

Stoch se na první místo propracoval z páté příčky poté, co ve druhém kole skočil 227,5 metru. Druhou příčku uhájil Rus Jevgenij Klimov, na třetí místo se díky nejdelšímu skoku dne 228,5 metru propracoval další Polák Dawid Kubacki.

V polovině závodu vedoucí lídr průběžného pořadí SP Rjoju Kobajaši na sobotní výhru nenavázal. Japonec druhý skok pokazil a propadl se na deváté místo.

Koudelka skočil prvním pokusem rovných 200 metrů, ve druhém kole ale zapsal o deset metrů méně. Kožíšek v úvodním kole skočil z vyššího nájezdu 203,5 metru, poté ale přidal jen 188,5.

Závod SP v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo):

1. Stoch (Pol.) 413,2 (214,5+227,5), 2. Klimov (Rus.) 407,9 (220,5+223,5), 3. Kubacki 405,4 (207+228,5), 4. Žyla (oba Pol.) 400,4 (217+220,5), 5. Tande (Nor.) 398,3 (203,5+226), 6. Wolny (Pol.) 391,1 (216+211,5), 7. Kraft (Rak.) 379,8 (206+213), 8. Forfang (Nor.) 378,0 (203,5+216,5), 9. R. Kobajaši (Jap.) 377,5 (220,5+206), 10. Eisenbichler (Něm.) 374,8 (210,5+206,5), ..25. Koudelka 341,8 (200+190), 28. Kožíšek 324,8 (203,5+188,5), 39. Vančura (všichni ČR) 0 (80).

Průběžné pořadí SP (po 19 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1380, 2. Stoch 929, 3. Kraft 917, 4. Žyla 827, 5. Kubacki 741, 6. Johansson (Nor.) 617, ...12. Koudelka 442, 39. Polášek 43, 50. Hlava 15, 58. Kožíšek 9, 68. Vančura 3.