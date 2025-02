Lidé na mě troubí z aut. Užívám si to jinak než anonymní tatínci, těší Ledeckého po medaili dcery

Na mistrovství světa v alpském lyžování v rakouském Saalbachu získala Ester Ledecká bronzovou medaili ve sjezdu. Jak medailovou jízdu prožíval její otec Janek? „Byl to ohromný nervák. Když jela hned ze začátku a věděli jsme, jak dobré soupeřky ji ještě mohou ohrozit,“ říká známý zpěvák v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Jak velkým tématem je pro rodinu Ledeckých případný souběh disciplín na zimních olympijských hrách v Itálii? Rozhovor Praha 19:04 17. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak jste prožíval mistrovství světa v alpském lyžování, kde vaše dcera získala bronzovou medaili?

Vždy je to dramatické. Ze srdce bych ale Ester přál, aby ji během závodu nic nelimitovalo. Jela s pekelnou virózou. Už deset dní před Světovým pohárem v Garmischi měla problém, že nemohla skoro chodit. Chtěl bych, aby vždy mohla závodit zdravá, aby to nebyl takový nervák, jako to bylo teď. Natrénováno má hodně, tak chci, aby to mohla prodat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Janek Ledecký prožíval mistrovství světa, kde jeho dcera vybojovala medaili

Mám výhodu v tom, že mám obličej, který všichni znají. Když Martina Sáblíková vyhrála jednu ze svých mnoha olympijských medailí, tak třeba jejího tatínka pana Sáblíka nikdo nezná. Určitě ho to hřálo uvnitř a když ho někdo potkal a pogratuloval mu, tak se z toho těšil. Já ale když jdu po ulici a někdo mě potká, tak na mě lidé mávají a ukazují palce nahoru. To ani nemusí Ester nic vyhrát. Když ale něco vyhraje, tak lidé zastavují v autech, troubí na mě. Užívám si to úplně jinak než anonymní jiní tatínci.

V době, kdy byla Ester nadějná mladší závodnice a neměla na svém kontě ještě tolik úspěchů, tak se mluvilo spíše stylem, že to je dcera Janka Ledeckého. Neotáčí se to nyní směrem, že se spíše říká tatínek Ester Ledecké?

To je vaše práce tyto nálepky. Určitě se to otočilo. Když vyjedeme směrem do Alp, tak jsem táta Ester. Není to ale vůbec špatné. Je to prima.

Jak jste prožíval závod ve sjezdu, ve kterém Ester skončila na třetím místě?

Měl jsem z toho ohromnou radost. Takový nervák už jsem dlouho nezažil. Když jede s vyšším startovním číslem, tak je to nervák dvě minuty závodu a pak ještě chvíli než dojedou favoritky. Teď ale, když to bylo takhle z kraje a viděli jsme, kdo všechno tam jede, tak to bylo napínavé až do konce.

Jak se fotila bronzová jízda Ledecké: doskok na patky, chytání hodinek nebo silné poděkování na závěr Číst článek

Jaké je pro vás v rodině téma, že příští rok na olympijských hrách v Itálii organizátoři dali do programu na stejný den závod ve snowboardu a ve sjezdu?

Je nám to líto. Pořád ale věříme, že se to v rozvrhu podaří přeobsadit. Třeba Ester zisk bronzu ve sjezdu ze světového šampionátu je primární argument.

V případě, že se bude muset Ester rozhodnout pro jednu disciplínu, tak patříte do tábora lyže, nebo snowboard?

Nesmím ani naznačovat. Posunout závod ve sjezdu je hodně těžké. Jedná se o nejkomplikovanější trať ze všech disciplín, vůbec ze všech zimních sportů. Naopak Ester disciplína ve snowboardu je na organizaci nejlehčí. Když bude vůle, tak to půjde.

Navštívil jste mistrovství světa v Saalbachu, chystáte se i na olympijské hry do Itálie?

Samozřejmě. Už jsem si na agentuře zajistil, abych tam v termínu neměl žádné koncerty. Fanoušci nemají smůlu a rozhodně mají štěstí, že uvidí Ester závodit.