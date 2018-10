Vonnová po sezoně skončí jako nejúspěšnější sjezdařka. Chtěla by překonat ještě legendárního Stenmarka

Nejúspěšnější lyžařka historie Lindsey Vonnová má před sebou poslední profesionální sezonu. Nehledě na to, jestli se jí podaří překonat Stenmarkův rekord v počtu vítězných závodů ve Světovém poháru, na jaře s ježděním po svazích hlavně rychle dolů s číslem na zádech definitivně skončí. 18:15 13. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká lyžařka Lindsey Vonnová | Zdroj: Reuters

Když se v roce 2010 ve Vancouveru stala Lindsey Vonnová první americkou vítězkou olympijského sjezdu, a ze super G měla bronz, rozhodně netušila, že další medaili ze zimních olympijských her si přiveze až z Jižní Koreji letos v únoru.

Díky bronzu zase ve sjezdu se navíc stala ve 33 letech nejstarší ženskou medailistkou z kterékoliv z pěti alpských lyžařských disciplín pod pěti olympijskými kruhy.

„Jo zní to divně, ale je to rekord a já ho překonala,“ rozesmála Vonnová publikum na úvod pořadu TheEllenShow pár dní po zisku své poslední olympijské medaile.

„Změnilo se toho od poslední olympiády, na které jsem závodila, opravdu hodně,“ přiznala dvojnásobná mistryně světa Lindsey Vonnová, která podstoupila mimo jiné pět operací. A právě kvůli zranění vůbec nemohla obhajovat cenný kov na olympijských hrách v Soči 2014.

„Teď jsem opravdu šťastná, že jsem v Koreji na své poslední olympiádě mohla být a ten bronz? Má pro mě cenu zlata,“ vysvětlovala po návratu z Pchjončchangu Lindsey Vonnová, která čtyřikrát v kariéře ovládla také celkové hodnocení Světového poháru. Dohromady si v něm připsala 82 vyhraných závodů.

„Je tu ještě jeden rekord, který bych ráda překonala. Existuje totiž jeden pán, který ve Světovém poháru vyhrál víckrát. Vzít mu ten rekord, to je poslední věc, kterou bych v kariéře chtěla zvládnout,“ popisovala v únoru a poté ještě několikrát svou motivaci pokračovat Lindsey Vonnová.

Teď při konferenci jednoho ze svých sponzorů fenomenální sjezdařka na otázku jaké má cíle pro sezonu, odpověděla po chvíli váhání konkrétněji.

„Tohle bude na lyžích moje poslední sezona. Po ní určitě skončím,“ překvapila za pět dní čtyřiatřicetiletá Vonnová.

„Pokud by se mi ten Stenmarkův absolutní rekord v počtu vítězství v závodech Světového poháru podařilo překonat, a na to potřebuji ještě pět výher, bylo by to neskutečně. Něco úžasného. Ale i když se to nepovede, myslím, že můžu říct, že moje kariéra stála za to. Byla to jízda. Přece jen jsem nejúspěšnější žena, která na lyžích kdy stála a to není k zahození. Hádám, že i tak na sebe můžu být pyšná,“ dodala Vonnová.

První závody Světového poháru své poslední profesionální sezony čekají Lindsey Vonnovou první prosincový víkend v Lake Louise.