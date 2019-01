V italské Cortině nemají největší podporu domácí lyžařky. Většina fanoušků drží palce Lindsey Vonnové

Světový pohár alpských lyžařek se sice koná v Itálii, ale všichni fanoušci se jednohlasně shodnou, komu nejvíce fandí – Lindsey Vonnové. I při prvním pohledu na tribuny to dokonce vypadá, že jdou vidět jen americké vlajky a ani podél trati tomu není jinak.

„Jsme z New Hamsphiru z USA, jsme tady na prázdninách. Moc jsem se těšila, že uvidím závody. Jsem dobrá kamarádka Mikaely Shiffrinové, ale ta ve sjezdu nezávodila, takže jsem fandila Lindsey – ta je skvělá, jak se dokáže pokaždé vrátit, je vynikající sportovkyně. Byla tolikrát zraněná a je zase zpět, všechny inspiruje,“ říká pro Radiožurnál jedna z fanynek.

V celém cílovém prostoru a možná i ve sportovním světě snad není člověka, který by Lindsey Vonnové nepřál šťastný návrat po zranění zpět na svah, navíc v italské Cortině. Na zdejší sjezdovce Vonnová šestkrát ovládla sjezd i super-G Světového poháru.

Tento víkend šťastnou sedmičku do statistik sjezdu sice nepřidala. Skončila patnáctá a devátá. Pro olympijskou vítězku Ester Ledeckou jsou výkony americké závodnice i tak velkou motivací.

„Je neuvěřitelná. Je strašně málo sportovců, kteří se drží takovou dobu na špičce. To je to, co na ní obdivuju nejvíce, že spousta lidí má výkyvy, ale ona je ve špičce už spoustu let a opravdu si titul první dámy lyžování zaslouží. Co dokázala, je neuvěřitelné, unikátní a já budu jen ráda, když si jí budu moci jednou přiblížit, protože ta cesta je hrozně dlouhá,“ doufá Ledecká.

Česká lyžařka za ní v úvodním závodu sjezdu zaostala o tři setiny sekundy. V tom sobotním ji dokonce o desetinu porazila. V nedělním superobřím slalomu klidně může zvítězit rekordmanka Vonnová, olympijská vítězka z této disciplíny Ester Ledecká nebo někdo úplně jiný.