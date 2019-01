Lindsey Vonnová se vrací zpátky na sjezdovky. Cílem je pro ní překonat Stenmarkův rekord

Nejúspěšnější lyžařka historie se vrací po dalším zranění kolena. Američanka Lindsay Vonnová, která je mezi ženami rekordmankou v počtu vítězství ve Světovém poháru, se chystá na svůj první závod v rozlučkové sezóně. V italské Cortině bude v pátek bojovat proti elitními sjezdařkám o triumf číslo 83. Praha, Cortina 18:54 17. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká lyžařka Lindsey Vonnová | Zdroj: Reuters

Americká závodnice, která patří mezi nejpopulárnější zimní sportovce současnosti, už před aktuální sezónou oznámila, že na jaře přijde definitivní konec její výjimečné kariéry.

V listopadu si ale opět poranila koleno a místo útoku na rekord legendárního Švéda Stenmarka - tedy 86 vítězství ve Světovém poháru - přišla další dlouhá rekonvalescence. A na tiskové konferenci před závody v Cortině tak odpovídala se svým psem na klíně s úsměvem i na to, jestli si konec přeci jen nerozmyslela

„To ne. Naneštěstí mi moje tělo říká, že už toho bylo dost. Není to z toho důvodu, že by mi třeba chyběla motivace nebo touha po dalších vítězstvích, to vůbec ne. Důvodem je bohužel moje koleno. Moje tělo už mi nedovolí dělat to, co miluju,“ povídala viditelně smířená s blížícím se koncem kariéry Lindsay Vonnová.

Pokud by se v Cortině, kde pojede dva sjezdy a jeden superobří slalom, vrátila ve své bývalé formě tak by rekord Stenmarka nebyl úplně mimo realitu. Každopádně by ale musela téměř polovinu zbývajících závodů sezóny v rychlostních disciplínách vyhrát.

„To by byla bezpochyby sezóna snů, kdyby se mi podařilo rekord překonat. Zvládnout tuhle sezónu ve zdraví a přitom vyhrát pět závodů, to by bylo opravdu neuvěřitelné. Navíc je pro mě velkou motivací i únorové mistrovství světa ve Švédsku. Pro to abych uspěla, udělám maximum,“ věří si Vonnová.

Odhodlaně půjde do posledních měsíců své lyžařské kariéry Lindsay Vonnová. A Cortina je pro ní skvělým místem pro návrat - právě italském zimním středisku se před patnácti lety poprvé postavila na stupně vítězů ve Světovém poháru a později tam vyhrála dvanáct závodů Světového poháru.