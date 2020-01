Před příchodem Bauera čekali Poláci na body 14 let. ‚Jsem spokojen, máme dalece překročený plán,‘ říká

Čeští běžci na lyžích si užívají domácího prostředí na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě. Dřív tu zažil velké úspěchy i Lukáš Bauer, jenže teď se na Vysočinu vrátil jako soupeř českých reprezentantů, jako trenér polského výběru mužů. Na svůj nový úbor tak schytává časté narážky. Nové Město na Moravě 17:25 19. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Bauer trénuje polské běžce na lyžích | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Lukáš Bauer se vrátil do Nového Města na Moravě, i když na své soupravě a čepici má jinou vlaječku, než s jakou tu dobýval svět běžeckého lyžování. Vlajka je to polská, už si ale asi za několik měsíců sezony zvykl…

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 "Polák" Lukáš Bauer se svými svěřenci už dávno splnil předsezónní cíle. V Novém Městě na Moravě s ním mluvil reportér Radiožurnálu David Nyč

„Zvykl jsem si, ale párkrát jsem hlášky typu, že mám nějakou špatnou vlajku a podobně, zaslechl,“ usmívá se Bauer, ale přitom je to prý on, kdo si teď dobírá své bývalé reprezentační kolegy.

„Popichuje nás, ale když se nám zadaří, tak ho setřeme a trochu mu sklapne. Bylo by lepší, kdybychom poráželi my Poláky a ne oni nás,“ vrací úder do polské stopy Petr Knop.

Jenže porazit Bauerovi Poláky, to není jen tak. Na první pohled vám sice jejich výsledky určitě nevyrazí dech, ale stojí za zmínku, že polští běžci čekali dlouhých 14 let na body do celkového hodnocení Světového poháru. Pod vedením českého trenéra už dva z nich pár výsledků v bodované třicítce zaznamenali.

Svěřenci chodí místo do hospody do kostela. Trenér Bauer si zvyká u polské reprezentace Číst článek

„Co se týče výsledků, jsem spokojen. Už po Tour de Ski jsme měli dalece překročený plán, který jsem měl na letošní sezonu. Skok to byl velký,“ pochvaluje si Bauer.

Kostel místo hospody

Už v létě říkal v rozhovoru pro Radiožurnál, jak si zvyká na novou roli i na silnou náboženskou orientaci Poláků: „Byl jsem překvapen, že se v neděli večer všichni závodníci sebrali a vyrazili do kostela. Říkal jsem si, že jdou někam do hospody nebo kam.“

On sám se ale za tu dobu nedal na modlení.

„Nestal jsem se věřícím. Nebo takhle: věřící jsem byl vždycky, ale na tvrdou práci,“ dodává Bauer na Světovém poháru doma v Česku, ovšem v barvách soupeře.