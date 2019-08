Svěřenci chodí místo do hospody do kostela. Trenér Bauer si zvyká u polské reprezentace

Pro Českou republiku vybojoval medaile z olympijských her i mistrovství světa, teď ale nosí soupravu s bílou orlicí na prsou a je svým způsobem soupeřem české reprezentace. Pro nového trenéra polských běžců na lyžích Lukáše Bauera to není ani zdaleka jediná změna. Kouty nad Desnou 11:15 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý běžec na lyžích a současný trenér Lukáš Bauer. | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Změna oproti českým klukům je třeba to, že během prvního soustředění v Zakopaném se v neděli večer všichni sebrali a šli do kostela. Evidentně to byla velká událost. Vím, že do kostela se chodí v neděli ráno, tak jsem si jako trenér hned říkal, že taková skupina mladých kluků jde určitě někam do hospody,“ popisoval Bauer Radiožurnálu novou zkušenost.

Bývalý vynikající český závodník aby se snad dal také na modlení, protože s novým a hodně mladým týmem nebude lehké prosadit se mezi elitou. A i když neočekává razantní výsledkový skok hned v první sezoně, přiznává, že jako trenér se bude muset v zimě do dějišť Světového poháru vracet se skromnějšími cíli než v dobách, kdy jako závodník patřil mezi ty nejlepší.

„Je to samozřejmě velký rozdíl, ale na tuhle notu jsem se bavil i s Mírou Petráskem, který polský tým před třemi lety vedl. On mě na to upozorňoval, takže jsem připravený, že moje ego s tím bude hodně bojovat. Ale mám ambice a je to pro mě výzva,“ řekl Bauer.

Navzdory blízkosti obou národů a podobné řeči spoléhá Lukáš Bauer během tréninků hlavně na mezinárodní jazyk. „Se svěřenci se bavíme spíš anglicky. Polsky mluvím jen málo, ale zlepšuji se,“ dodal český trenér.

„Je dobře, že je Lukáš u našeho týmu. Je to legenda,“ potvrdil fyzioterapeut polského týmu Pawel, že jméno Bauer má zvuk i u našich západních sousedů.