Lukáš Bauer: Už jsem víc manažer než sportovec. Reprezentaci mohl prohnat jen na elektrokole

„Pro letošní sezonu jsem víc manažer než sportovec. Moje sportování není to hlavní, hlavní je sportování mých závodnic a závodníků. V momentě, kdy bude čas, budu rád závodit a trénovat, ale přesouvám se do pozice, že výsledky týmu drží někdo jiný,“ říká Radiožurnálu Lukáš Bauer.

Bauer Ski Team nově i jmenuje se podle něj nově i jmenuje. Kondici dal dvojnásobný vicemistr světa zhruba o padesát procent méně, než býval zvyklý. Místo tréninkových kilometrů v okolí domova v Božím Daru, najížděl často ty manažerské v autě směr Praha.

Myšlenky na reprezentační kariéru přitom ještě úplně nezahnal. „Neustále osciluju mezi tím, že už byl čas a to rozhodnutí mělo přijít možná i dřív, a tím, že vidím fotku z Dachsteinu a přepadne mě pocit, že tam chci být a chci ještě závodit. Ale to je u vrcholových sportovců naprosto normální. Zvlášť po tak dlouhé kariéře,“ přemýšlí nyní už bývalý reprezentant.

V kariéře ale ještě bude částečně pokračovat jako laufař. Z elitní série dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classic plánuje Lukáš Bauer objet přibližně šest závodů z jedenácti.

Otestovat formu chtěl na letním republikovém šampionátu, jenže kvůli borelióze nakonec s bývalými reprezentačními kolegy na Ještěd nevyjížděl na kolečkových lyžích, ale na elektrokole.

„Byl jsem velmi spokojený, protože jsem viděl, jak oni se dřou a mě to jde lehce. Bál jsem se, že mi dojde baterka, pak by nastalo peklo,“ usmívá se.

„Ale na mistrovství republiky jsem se těšil. Věřil jsem, že to je závod, kde můžu reprezentaci ještě prohnat. Je to pořád o egu. Chcete ukázat, že nepatříte do starého železa,“ prozrazuje Lukáš Bauer.

Naplnit ho prý dokážou i výsledky jeho týmu. Proto ani nepřekvapí, že v létě oslovil a dohodl se s elitní vytrvalkyní, vítězkou Vasova běhu, Kateřinou Smutnou. Sám Bauer se pak na někdy i 90kilometrových tratích pokusí prohnat Rusa Ilju Černousova, mužskou jedničku jeho stáje.