Luplo mi v zádech. Měl jsem strach to rvát, hodnotí po jubilejním tisícím kariérním startu lyžař Krýzl

Lyžař Jan Zabystřan byl 30. v obřím slalomu na mistrovství světa. Ze čtyř Čechů v závodě byl jediným, který dokončil obě kola. Do cíle se chtěl dostat i veterán Kryštof Krýzl, ale v polovině druhého kola závod vzdal. Od zpravodaje z místa Saalbach 21:20 14. února 2025

„Luplo mi v zádech, tak jsem dostal strach. Nevím, co se stalo, ale docela dost mě to bolelo. Dostal jsem strach,“ přiznává český lyžař.

A tak Kryštof Krýzl zastavil a svůj přesně tisící závod v kariéře nedojel. „Bál jsem se do toho zarvat a začalo se mi v hlavě vše mixovat. Mrzí mě, že jsem to vypustil,“ říká Krýzl.

A tak skončil závod, od kterého se čekalo, že bude rozlučkou Krýzla na velké akci. Ale žádné definitivní sbohem od něj teď neuslyšíte. I když už nezávodí a pracuje jako trenér juniorské reprezentace v Německu, tak podle bodů je pořád nejlepším českým slalomářem a jiný stále není. Co kdyby byl potřeba slalomář příští zimu na olympijské hry?

„Mít sny je hezké, ale to by se muselo změnit plno věcí. V mém věku už řeším nějaké zázemí. Lyžování jsem obětoval moc a jak je vidět, tak stačí jeden oblouk a všechno je to zase pryč. Já byl už tolikrát zraněný, že to může přijít kdykoliv. Samozřejmě start na olympiádě by byl krásný,“ neříká Krýzl ani ano, ani ne ohledně velkých rozhodnutí.

Možným lákadlem je, že by na olympijských hrách mohl jet týmovou kombinaci s Janem Zabystřanem, který aktuální světový šampionát v Rakousku zakončil 30. místem, když si ve druhém kole napravil dojem po nepovedené první jízdě.

„Jsem rád, že v druhém kole jsem to docela ukázal. Byla tam chyba, kdy jsem si skoro lehnul, ale chyby vychází z toho, že tam byla z mé strany aktivita. Za druhé kolo jsem spokojený, nakonec máme třicáté místo, což po vývoji v prvním kole beru,“ říká Jan Zabystřan po konci na mistrovství světa.