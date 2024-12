Lyžařka Ledecká skončila v prvním závodě šestá. ‚Je to obrovská čest,‘ chválí sjezdovku v Beaver Creeku

Při závodě to člověk naštěstí tolik nevnímá, popisuje Davidová bolest zad, kvůli které vynechá štafetu

„Není to úplně super. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Vlastně se mi ani nic nepřihodilo, jsem si vědoma, čím by to mohlo být, ale je to fakt špatný,“ popisuje bolest zad biatlonistka Markéta Davidová.