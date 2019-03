Pokud o víkendu uslyšíte v Krkonoších hodně slovenštiny, je to velmi pravděpodobně kvůli lyžařce Petře Vlhové. Slovenská slalomářka získala na nedávném mistrovství světa kompletní sadu medailí a teď je na závodech Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Špindlerův Mlýn 7:00 8. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Vlhová při slalomu v loňské sezoně | Foto: Markku Ulander | Zdroj: Reuters

Je to měsíc a půl od jejího největšího úspěchu v kariéře. Ale věcí kolem Petry Vlhové se tím moc nezměnilo.

Vím, že sem dorazí hodně Slováků, těší se Vlhová na atmosféru ve Špindlerově Mlýně

„To, že jsem mistryně světa, to je jedna věc a samozřejmě to trošku víc vnímám, protože na Slovensku je to velmi zajímavé, lidi mi fandí a je o mě obrovský zájem. Z tohoto pohledu se to trošku změnilo,“ říkala Vlhová.

Právě probíhající sezona se nese ve znamení souboje Vlhové s Američankou Mikaelou Shiffrinovou, která vede celkové pořadí Světového poháru. Podle třiadvacetileté Slovenky ale mezi oběma rivalkami rozhodně nepanuje žádná nevraživost. Vlastně na ni ani není čas.

„Nemáme čas se spolu potkávat, protože každá má vlastní tým, každá trénuje někde jinde a potkáváme se v podstatě jen v cíli, když jsme spolu na stupních vítězů. Když jsme byly na mistrovství světa v cíli, tak jsme měly víc času a trochu jsme si popovídaly. Normálně se respektujeme, protože je rychlá a i já umím být rychlá,“ vysvětluje Vlhová.

O víkendu si ještě Vlhová mohla užívat emoce slovenských fanoušků na Evropském poháru v Jasné, odtamtud se pak přesunula do Vrchlabí na závody Světového poháru ve Špindlerově Mlýně ne úplně obvyklým způsobem - vrtulníkem.

„Bylo to velice pohodlné, protože to cestování je náročné, já jsem navíc trochu vyšší, takže někdy trochu trpím, když cestuji sedm hodin v autě a pak mám druhý den podávat výkon. V letadle ráda sedím u východu, protože mám delší nohy a potřebuju trochu víc místa,“ směje se Vlhová, která tady v Krkonoších bude mít v podstatě domácí prostředí.

„Na každém závodě je strašně moc Slováků. Tady je to Česká republika a je to velmi blízko. Vím, že sem dorazí hodně Slováků, tak se těším, že budu aspoň trochu cítit, že jsem skoro jako doma,“ říká Vlhová.

Úvodním závodem pro Petru Vlhovou bude v pátek obří slalom.