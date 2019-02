‚Třeba spousta lidí pochopí, že olympiáda byla výjimka.‘ Ledecká se po závodě neubránila slzám

Zatímco americká hvězda Mikaela Shiffrinová přebírala zlato za světový titul v superobřím slalomu, olympijská vítězka Ester Ledecká se zalykala slzami. Senzaci loňských olympijských her v Pchjongčchangu úterní závod nevyšel a skončila až 27., tři místa za krajankou Kateřinou Pauláthovou. „Omlouvám se, že jsem dneska zklamala,“ zachytil slova zklamané Ledecké Radiožurnál. Åre/Švédsko 18:00 5. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká v cíli super-G na mistrovství světa ve švédském Åre. | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

„Myslím, že se mi spousta věcí nepovedla, to bylo evidentní. Nečekala jsem, že bude takhle zataženo, že neuvidím ani na krok, to byla taky trošku škoda. Z hlediska pozitivních věcí bych dneska vypíchla to, že jsem to sjela až do cíle, což je fantastické,“ začala říkat Ester Ledecká, ale po chvilce se jí zlomil hlas.

„Velmi pozitivní věc je, že třeba spousta lidí pochopí, že ještě nemám na to dostat se úplně do té elity a že to na olympiádě byla opravdu jen výjimka, a že mi budou fandit. Myslím, že jsem udělala spoustě lidí radost, bohužel těm, co mi to zrovna úplně nepřejí. Budu se příště snažit stejně, jako jsem se snažila teď a uvidíme,“ nestěžovala si česká závodnice.

Ledecká byla ze svého výkonu přece jen nesmírně smutná. Na poznámku, že má také spoustu fanoušků, co jí daří palce, jen se slzami v očích řekla. „Je to skvělé. Strašně moc jim děkuju a omlouvám se, že jsem dneska zklamala.“

Skoro před rokem šokovala Ledecká olympijským triumfem v superobřím slalomu a od té doby čelí přehnaným očekáváním. Ve Světovém poháru dojela v této disciplíně nejlépe jedenáctá a ze čtrnácti startů v seriálu byla do dvaceti jen čtyřikrát.

Úterní závod v Åre nezvládla, neudělala výraznou chybu, ale jela hodně opatrně. Mnohem méně než Kateřina Pauláthová, která jinak super-G nejezdí. Přesto Ledeckou porazila.

„Hodně holek spadlo. Musím říct, že jízda byla asi dobrá. I ta ztráta není velká. Na to, že tam je pořád takový respekt, protože nám vzadu počasí moc nepřálo. Ale jinak to bylo krásné, bohužel se prostě zatáhlo a pak najednou padla strašná tma. Na to se samozřejmě nechceme vymlouvat, ta trať byla nádherná. Kdybych to mohla jet znovu, tak jedu hned,“ hodnotila Pauláthová, která byla v cíli 24.